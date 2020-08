Accès à l’eau potable: Le Gouvernement et la Soneb soulagent tout Savalou

Camille Dansou, Directeur Général de la Soneb

D’un coût global de 2,7 milliards de F CFA financé par le Gouvernement à un taux de 8% et la SONEB à un taux de 92%, le nouveau système d’eau potable a été achevé et réceptionné le 29 juillet 2020 à Savalou. Cette réalisation initiée dans le cadre du PAG, a pour but de satisfaire convenablement les besoins en eau potable de la ville de Savalou. Elle consiste en la construction d’une nouvelle station comportant une bâche de reprise de 150 m3, d’une salle de traitement et de pompage, du raccordement des forages réalisés, tous dotés de générateurs en énergie de secours, de l’ensemble raccordé au réseau existant par 20 km de canalisations et d’équipements requis. Ce projet initié en 2018 personnellement par le Chef de l’Etat Patrice Talon en mesure d’urgence, vient ainsi régler définitivement la crise cyclique d’accès à l’eau potable dans la ville de Savalou et ses environs à la satisfaction des populations. Augustin Sèdodé, notable de Savalou se réjouit de la bonne pression et qualité de l’eau désormais desservie. Il souhaite vivement ne plus revenir à l’ancienne situation de souffrance.

Yédiya ALLOTCHEMEY (Stag.)