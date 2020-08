Transparence des données de la dette: Le Bénin classé 1er des pays IDA

Le président de la République Patrice Talon

Les efforts du Bénin pour maintenir et renforcer les bonnes pratiques et standards internationaux dans tous les domaines de la gestion publique et plus particulièrement en matière de la gestion de la dette publique, sont une fois encore reconnus et salués. En effet, après avoir obtenu le Prix de Meilleur gestionnaire de la dette publique en 2019, le Bénin est une fois encore cité comme exemple pour la qualité de sa gestion de la dette, respectueuse des standards internationaux en la matière. En effet, au cours du deuxième trimestre 2020, la Banque mondiale a mis à jour sa plateforme de suivie de la transparence en matière de gestion de la dette et consacre le Bénin comme premier parmi les 76 pays éligibles au financement de l’Agence internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale, fait savoir un communiqué du ministère de l’économie et des finances du mardi 11 août dernier. L’évaluation de la transparence de la gestion de la dette publique actualisée sur une base semestrielle couvre trois grandes dimensions que sont les pratiques de diffusion des statiques sur la dette publique, la publication des principaux documents relatifs à gestion de la dette et l’identification des risques budgétaires découlant des passifs contingents. Ces trois dimensions se déclinent en 9 indicateurs à savoir : accessibilité des données, instrument de la dette, champ de couverture de la dette, accessibilité de l’information sur les nouveaux engagements, périodicité de publication des données, calendrier de publication des données, publication d’une stratégie d’endettement, disponibilité d’un plan annuel d’endettement, et disponibilité d’informations sur les passifs contingents. D’après ledit communiqué, le Bénin s’est octroyé la note ‘’maximale’’ pour 7 des 9 indicateurs. Cette distinction témoigne que sous l’impulsion du Chef de l’Etat Patrice Talon, le Bénin s’est résolument engagé pour une meilleure gestion de la dette publique. Cet engagement s’est traduit par l’amélioration continue des pratiques de production et de diffusion à bonne date des données sur la dette publique reconnue dans le cadre de l’évaluation sur la transparence de la gestion de la dette publique par la Banque mondiale. Ceci confirme les conclusions du Fonds monétaire international qui a salué la bonne gestion de cette dette publique par le Bénin lors des 6 revues du programme triennal 2917-2020 au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). C’est la preuve de la pertinence des nombreuses réformes économiques et de transformations structurelles engagées par le régime Talon.

Laurent D. KOSSOUHO