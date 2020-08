Le D.Com Houngbédji sur la polémique autour de la candidature du Chef de l’Etat en 2021: « Le Président Talon restera fidèle vis-à-vis de son peuple »

Le D.Com, Wilfried Léandre Houngbédji

En vue d’éclairer la lanterne des jeunes leaders politiques et opérateurs économiques du Mono sur des programmes et réformes initiés par le Chef de l’Etat Patrice Talon, une séance d’échanges a été organisée entre l’équipe de la Direction de la Communication de la Présidence, le Ministre de la justice et de la législation et les jeunes de ce département, le mardi 11 août 2020 à Lokossa. A cette rencontre, les jeunes ont cherché à savoir si le Président Patrice Talon accepterait de briguer un second mandat comme étant le souhait de bon nombre de citoyens. En toute franchise, le Directeur de la Communication de la Présidence, Wilfried Léandre Houngbédji a confié que le Président Talon est un homme fidèle et qu’il le restera vis-à-vis de son peuple. En l’appuyant, le Ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenum a souligné que le Président Patrice Talon reste également fidèle à sa promesse de servir son peuple en plus de ce qu’il tient à la relation de fidélité qui le lie à ce peuple. Mieux, il soutient que le chef de l’Etat est plus que jamais motivé à donner le meilleur de lui-même pour poursuivre les œuvres de construction du Bénin. « Il reste engagé et déterminé », a-t-il insisté, ajoutant que le concert des appels suscitant la candidature du Chef de l’Etat pour mériter un second mandat est le signal de ce que les gens commencent par comprendre la vision et les actions entreprises sous le quinquennat en cours. Par ailleurs, cette séance d’échanges qui a connu la présence du Secrétaire général de la préfecture, Arnaud Agon, a permis d’apporter des éclaircissements sur beaucoup d’autres préoccupations à savoir la dématérialisation des actes administratifs, les recrutements dans la fonction publique, les réformes dans le secteur judiciaire, le programme de crédit à taux zéro remboursable sur trois ans, concocté au profit des opérateurs économiques, entre autres.

Edwige TOTIN