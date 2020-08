Cité dans une affaire de détournement de fonds publics: Le Président Nicéphore Soglo invite ses détracteurs à apporter les preuves

Le Président Nicéphore Soglo

Depuis quelques temps, l’ancien Chef de l’Etat Nicéphore Dieudonné Soglo est cité dans un dossier de détournement de fonds publics. Pour lui, il s’agit des fausses informations touchant son intégrité. A cet effet, dans un communiqué publié ce mercredi 12 août, il invite les commanditaires et auteurs de ces allégations à apporter les preuves de leurs déclarations.

Réponse à un acte vulgaire de désinformation des ennemis de la renaissance de l’Afrique

Je m’attendais, depuis ma dernière sortie sur la tentative d’assassinat contre ma personne avec des « armes munies de silencieux », de la part des ennemis de la Renaissance Africaine, à une contre-attaque.

Elle vient sous la forme d’une vulgaire désinformation, touchant à mon intégrité. Ce trait de mon caractère avait surpris en son temps beaucoup de services de renseignements.

J’invite donc les commanditaires et les auteurs de cette désinformation, de ce Fake-news, d’indiquer à quel compte bancaire sont logés ces détournements, à quelle occasion, et avec qui ces actes crapuleux ont été commis ?

Je suis Inspecteur des Finances, ancien Administrateur de la Banque Mondiale et nous ne devons jamais parler sans preuve.

Mais, ces actes ne doivent point surprendre, ceux qui vont vers la terre promise.

Je me réserve le droit de rechercher et de poursuivre les commanditaires et les auteurs de ces actes de dénigrement contre ma personne et celle des membres de ma famille.

Le Président Nicéphore D. SOGLO

Ancien Président de la République

Ancien Maire de la ville de Cotonou

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique,

Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA