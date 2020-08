Tour Cycliste et Touristique « Cap sur Savalou »: L’Adcs lance la découverte de la route des esclaves à vélo

Le jeune cycliste Dieudonné Frank Adegnandjou au départ

L’Association pour le Développement de la Commune de Savalou (ADCS) dirigée par Conrad Gbaguidi a lancé le samedi 8 Août 2020, au stade de l’amitié Mathieu Kérékou de Kouhounou, le Tour Cycliste et Touristique « Cap sur Savalou » en collaboration avec l’Ambassadeur Cycliste et Touristique. Au départ le jeune Dieudonné Frank Adegnandjou qui va, durant 4 jours de coups de pédale, regagner Savalou. Ainsi, jusqu’au mardi 11 ou mercredi 12 Août 2020, le cycliste qui fera 70 km par jour doit arriver à destination. Ceci, après avoir parcouru Pahou, Tori et Allada puis la piste Sey-Toffo-Akiza-Agbangnizoun-Abomey-Djidja-Agounna-Tchetti- Savalou. Selon Conrad Gbaguidi, Président de l’Association pour le Développement de la Commune de Savalou (A.D.C.S), ce tour cycliste est organisé pour faire la promotion du sport et faire découvrir la «Route de l’esclavage.” «Notre finalité est de faire découvrir et partager la culture Soha pour travailler ensemble à un tourisme durable vers un monde meilleur et impulser une économie durable, circulaire, locale, effective, basée principalement sur le tourisme», a-t-il précisé avant d’ajouter que l’Adcs avait programmé ce voyage qui devait à la base réunir un groupe plus important de cyclistes. Mais à cause des restrictions dues à la crise du Coronavirus, dans le respect strict des gestes barrières, il a été décidé que, seul l’historien réalise ce voyage, exactement comme la toute première fois. À préciser que «toutes les dispositions sont prises au plan technique et matériel dans ce contexte de la Covid-19». «Le masque facial, les Gels hydro-alcooliques, le lot de 10 Cache-nez et autres sont à la disposition du cycliste» a rassuré le président de l’Adcs Conrad Gbaguidi qui donne rendez-vous à tous à Savalou pour l’accueil du jeune Dieudonné Frank Adegnandjou.

Anselme HOUENOUKPO