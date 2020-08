Leadership féminin et promotion des ODD en Afrique francophone: Les actes du colloque international pluridisciplinaire du Laaedd désormais disponibles

Analyser sur la base des résultats des recherches scientifiques, les enjeux du renforcement du leadership féminin dans l’atteinte des cibles des ODD d’ici 2030. Tel est le principal objectif visé par le Laboratoire d’anthropologie appliquée et d’éducation au développement durable (Laaedd) de l’Université d’Abomey-Calavi en initiant, du 6 au 8 mars 2019, le colloque international pluridisciplinaire intitulé : Leadership féminin et promotion des Objectifs du développement durable en Afrique francophone. Le tome 1 qui présente les contributions discutées au cours de cette grande rencontre scientifique vient d’être publié. En d’autres termes, il présente les résultats des recherches scientifiques les plus récentes dans le domaine du leadership des femmes dans la mise en œuvre des ODD dans les contextes spécifiques des pays francophones d’Afrique. Les articles qui composent cet ouvrage sont le fruit des résultats de recherches transversales des chercheurs venus de 12 pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique et 30 universités. Ces articles sont structurés autour de quatre axes thématiques. Il s’agit de : autonomisation des femmes, réduction de la pauvreté et changement social ; habilitation des femmes, gouvernance et démocratie en Afrique francophone ; femme, société, culture et religion ; et migration, paix et intégration. L’ouvrage a été publié grâce au soutien technique et financier du Programme des nations unies pour le développement (Pnud). En termes de perspectives, le Laaedd compte initier un projet de recherche international sur la situation de la femme dans la gouvernance politique, des champs dans lesquels les efforts des femmes tardent à être couronnés malgré leurs contributions inestimables au Produit Intérieur Brut (PIB) du Bénin. Actuellement Directrice scientifique du Laboratoire d’anthropologie appliquée et d’éducation au développement durable (Laaedd) de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), Monique Ouassa Kouaro qui a fait de la tenue de ce colloque et de la publication de ses actes un défi personnel, est enseignante chercheure au Département de sociologie-anthropologie de l’Uac. Elle fut Chef adjointe et Chef du département de sociologie-anthropologie de 2012 à 2016, et vice-doyen de la Faculté de sciences humaines et sociales de 2016 à 2019. Maître de Conférences des Universités du Cames, elle a pour centre d’intérêt, la sociologie de l’environnement, l’anthropologie culturelle et la sociologie de l’éducation. C’est avec le secrétaire scientifique, Professeur Mohamed Abdou qu’elle dirige avec rigueur le laboratoire appliquée et d’éducation au développement durable (Laaedd) de l’Université d’Abomey-Calavi qui se met au service des jeunes à travers diverses initiatives à leur intention.

Laurent D. KOSSOUHO