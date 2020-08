Covid-19/Fédération béninoise de Rugby: L’aide de Rugby Africa répartie aux clubs béninois

Logo FEBERUGBY

Dans le but de soutenir les pratiquants du rugby, Ruby Africa a alloué une subvention à ses membres, en riposte à la crise sanitaire liée au Coronavirus. La fédération béninoise ayant bénéficié de cette subvention procède, dans les heures à venir, à la rétribution à ses associations membres. Selon les informations ce geste de Rugby Africa, fonds de solidarité, est d’une valeur de 3.000 Euros environ 1.965.000 FCFA. Il est bien accueilli par les instances nationales et va servir à l’achat de kits alimentaires et sanitaires au profit des bénéficiaires que sont les joueurs privés de toute compétition en raison de cette pandémie.

Anselme HOUENOUKPO