Commune d’Abomey-Calavi: Les propriétaires terriens de Maria Gléta dédommagés

Le Maire Ahouandjinou remettant un chèque à un propriétaire de parcelle

La cérémonie de remise de chèques aux propriétaires des parcelles situées dans le domaine complémentaire de 3,5Ha acquis par l’Etat à Maria Gléta pour la construction de centrales électriques a démarré le jeudi 6 août 2020 sous la présidence du Directeur de Cabinet du ministère de l’énergie, Armand Dakehoun. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités communales et locales dont le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou, le Chef d’Arrondissement de Togba, Pierre Aïsso Zossou, ainsi que le Directeur des affaires administratives et financières du ministère de l’économie et des finances et le Coordonnateur de la Centrale Maria Gléta 2 Eméric Tokoudagba.

Laurent D. KOSSOUHO