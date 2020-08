Après l’élection du bureau de la 6ème mandature du Cos-Lépi: Le Président Gilbert Bangana et les autres membres s’engagent

Vue d’ensemble des membres du Cos Lépi

La sixième mandature du Conseil d’Orientation et de Supervision de la Liste Electorale permanente Informatisée (Cos-Lépi) a pris son envol. La prestation de serment des 11 membres à la Cour Constitutionnelle, et l’élection du bureau au siège de la structure à Sèmè-Podji ce jeudi 6 août 2020 sont les deux actes majeurs de cet envol. Au cours de ces deux activités, des députés membres du Cos-Lépi, conscients de la mission qui les attend ont rassuré de par leurs impressions. Pour l’honorable Sanni Mama « Nous sommes un et nous devons quand même tout faire pour mériter la confiance que nos collègues députés ont porté sur nous. »

De son côté, le député David Gbahoungba a rassuré que le travail sera irréprochable à la fin de leur mandat. Le Président du Cos-Lépi Gilbert Bangana va plus loin en précisant qu’aucun béninois ne sera lésé à la fin de l’opération d’apurement et d’actualisation du fichier électoral. Voilà un signal fort qui devrait rassurer les béninois.

Autrement dit, les membres du Cos-Lépi s’engagent à jouer pleinement leur partition afin de permettre à chaque béninois en âge de voter d’accomplir leur devoir citoyen en 2021.

Pour rappel, c’est l’honorable Gilbert Bangana qui est élu pour présider cette mandature. Le Vice-Président élu est l’honorable Florentin Tchaou et le poste de rapporteur est revenu au Directeur général de l’Insae.

Lire les impressions de certains membres du Cos-Lépi

He Gilbert Bangana, Président élu du Cos-Lépi: « Nous allons faire en sorte que l’actualisation se fasse dans la plus grande transparence. »

« Evidemment, des sentiments de joie. De joie pour la confiance que nos pairs ont eu à notre égard. De joie aussi, parce que c’est une haute responsabilité que la nation nous confie aujourd’hui. Nous venons de prêter serment. Nous espérons avec le soutien de tous les collègues, avec le soutien du gouvernement, avec le soutien de tous les partis politiques, que nous allons réussir la mission et nous n’allons pas violer le serment. Vous savez, être électeur c’est un droit sacré. Etre électeur, c’est à travers la disposition de chaque citoyen d’une carte d’électeur. Nous avons l’obligation de faire en sorte qu’aucun citoyen ne soit lésé dans cette mission. Donc, je crois que c’est l’essentiel ! Actualiser la liste, c’est de faire en sorte que cela soit avec la plus grande transparence. »

He David Gbahoungba, membre du Cos-Lépi: « Je vous rassure de notre disponibilité à faire le travail selon les règles de l’art »

« Je voudrais vous rassurer de notre disponibilité à faire le travail selon les règles de l’art. Le travail se fera dans l’impartialité totale. C’est l’occasion de rassurer tous les citoyens béninois que le travail qui sera fait à la fin de notre mandat sera un travail irréprochable. Nous ferons de notre mieux pour que toutes les demandes qui seront envoyées soient traitées sans recours. Je crois que c’est une responsabilité lourde et nous mesurons bien les tâches qui nous attendent. Il s’agit des élections présidentielles. Tout doit être prêt au fin prêt … »

He Nathanaël Sokpoékpè, membre du Cos-Lépi: « C’est une responsabilité assez lourde, parce que tous les regards seront tournés vers nous »

« Nous venons de prêter serment et allons agir en toute impartialité pour le compte du peuple béninois et apprêter la liste électorale devant nous conduire aux élections présidentielles. J’ai été désigné par la minorité parlementaire. C’est une grande joie pour moi. Vous savez, c’est le dernier COS-LEPI et toute la joie est pour moi, d’y participer actuellement. C’est une responsabilité assez lourde, parce que tous les regards seront tournés vers nous, vers notre engagement, vers le serment que nous venons de prêter ce matin et nous-mêmes, nous devons tenir compte de cela et agir pour que tout le peuple béninois puisse être inscrit au fichier électoral afin de prendre part aux élections présidentielles d’avril 2021 ».

He Lambert Agongbonon, membre du Cos-Lépi: « Nous avons élu par acclamations et par consensus, notre frère aîné, Gilbert Bangana »

« Mes impressions sont bonnes. On a quitté la Cour constitutionnelle après avoir prêté serment. Nous nous sommes dirigés ici pour les règles d’usage. L’adoption du règlement intérieur et l’élection des membres du bureau. C’est ce qui a été fait. On a révisé l’ancien règlement intérieur qui a été adapté aux conditions nouvelles. A l’issue de nos entretiens, nous avons élu par acclamations et par consensus, notre frère aîné, Gilbert Bagana, au poste de Président du Cos-Lepi. Le vice-président est l’honorable Florentin Tchaou et au poste de rapporteur, nous avons pris le directeur général de l’Insae, comme d’habitude. D’ici demain, déjà à 10 heures, nous sommes ici pour notre première plénière solennelle, pour décider de comment nous allons mettre en place les commissions techniques qui vont s’occuper des travaux »..

He Sanni Mama, membre du Cos-Lépi: « Nous sommes un et nous devons tout faire pour mériter la confiance que nos collègues »

« Cela s’est très bien passé. Nous avons élu comme président, l’honorable Gilbert Bagana, le vice-président est l’honorable Florentin Tchaou et puis au poste de rapporteur, nous avons choisi naturellement, le DG Insae. Tout s’est très bien passé et nous espérons réussir quand même cette mission républicaine. Cela s’est passé dans la convivialité et dans la solidarité et nous pensons que nous sommes un et nous devons quand même tout faire pour mériter la confiance que nos collègues députés ont porté sur nous.».

Propos recueillis par Fidèle KENOU