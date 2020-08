50emes Championnats du monde de pétanque Cotonou 2022: La Mascotte «Écureuil bouliste » dévoilée

La mascotte ici avec le drapeau national

La Fédération Béninoise de Pétanque a présenté officiellement à la communauté sportive internationale la Mascotte de la 50ème édition des championnats du monde de pétanque 2022. La cérémonie tenue le samedi 08 août 2020, à la salle de conférence du Bénin Royal Hôtel de Cotonou, a été l’occasion à toutes les parties prenantes de réaffirmer leur engagement pour la tenue sans faille desdits championnats au Bénin.

L’Écureuil bouliste, la mascotte des 50emes championnats du monde de pétanque qui vont avoir lieu au Bénin en 2022 est officiellement connue. Elle a été présentée lors d’une cérémonie qui a connu la participation des hautes personnalités en charge de la gestion de la discipline tant au Bénin qu’en Afrique que dans le monde, sans oublier l’ensemble du mouvement sportif béninois.

En début de la cérémonie, le privilège a été accordé au vice-président de la Fédération Béninoise de Pétanque, l’honorable Garba Yaya de repréciser l’engagement de la fédération béninoise de conduire l’organisation de cette édition desdits championnats. Comme on pouvait déjà l’imaginer, Garba Yaya après avoir remercié les Président Claude Azema, Idrissou Ibrahima et le ministère des sports, a affirmé que «la fédération béninoise de pétanque est prête, disponible à 1000% pour jouer sa partition…» pour la réussite de l’évènement. Un engagement appuyé par Julien Minavoa, président comité national olympique et sportifs béninois (Cnos-Ben). «La détermination des acteurs sportifs à révéler le Bénin à travers les sports est totale», a-t-il souligné en saluant la grande mobilisation des fédérations sœurs derrière celle de la pétanque. Il a ensuite rassuré: «le gouvernement de mon pays est, une fois pour toute, engagé et s’inscrit pour la réussite de cette édition, la 50ème des championnats mondiaux de pétanque en cette terre». Prenant la parole, le Président de la Confédération Africaine des Sports Boules, Idrissou Ibrahima, après une brève historique sur l’obtention du droit de l’organisation de cette compétition mondiale a tout d’abord salué la fédération internationale et l’implication du gouvernement béninois et celle personnelle du ministre des sports béninois, Oswald Homeky. «Cette cérémonie matérialise l’entrée de plein pied dans l’organisation technique de cet évènement mondial au Bénin. Claude AZEMA, Président de la fédération internationale de pétanque et jeu provençal a pour sa part informé de «la construction d’un boulodrome aux normes internationales au Bénin. Et que cela sera assuré par des experts français» qu’il a présenté à l’assistance. Il n’a pas manqué d’évoquer l’entretien de cette nouvelle infrastructure et a conseillé qu’elle soit ouverte à la pratique d’autres disciplines sportives notamment les arts martiaux. « Une chance extraordinaire pour le pays (Bénin) ! Lorsque je suis venu, j’avais été séduit par la formule ‘’Bénin Révélé’’ ; c’est exactement ça. Vous allez recevoir 48 équipes qualifiées… », a ensuite informé Claude AZEMA qui a marqué la volonté totale de la fédération internationale à tout mettre en œuvre pour la réussite de la compétition. Quant au Secrétaire Général du ministère des sports, représentant le ministre Oswald HOMEKY, il a informé que le premier challenge du Bénin est de réussir à faire oublier l’organisation des 49 précédents championnats. Ceci, à travers la qualité de l’organisation. Le second challenge est de faire en sorte qu’à travers les prestations de la sélection béninoise, le trophée de champion reste au Bénin. «Contrairement à ceux qui se disaient par le passé, l’essentiel était de participer, je pense que l’essentiel n’est pas de participer. Nous ferons en sorte que nos athlètes soient dans les meilleures conditions pour que vice-champion du monde déjà, notre pays devienne champion du monde», a certifié Bellarminus Kakpovi, Secrétaire Général du Ministère des Sports du Bénin. À 2ans de ‘’Cotonou 2022’’, les choses se mettent déjà en place pour une organisation de rêve.

Anselme HOUENOUKPO