Actualisation de la liste électorale: Le Cos-Lépi officiellement installé, Gilbert Bangana président

Les 11 membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) ont prêté serment ce jeudi 06 août 2020 devant les juges de la Cour constitutionnelle. C’était à la faveur d’une audience solennelle ouverte à cet effet par le Président de la Cour Constitutionnelle le Professeur Joseph Djogbenou. Covid-19 oblige, la cérémonie s’est déroulée en présence de quelques députés et professionnels des médias en raison des restrictions mises en place par le gouvernement.

Comme annoncé par les médias, le président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbénou a installé ce jeudi, les 11 nouveaux membres du Cos-Lépi qui se chargeront de l’actualisation de la liste électorale, en vue de la présidentielle prochaine. A l’entame de la cérémonie, le Président de la Haute juridiction a d’abord procédé à la vérification de la présence des récipiendaires avant de demander au secrétaire général de l’Institution, Gilles Badet de rappeler les dispositions juridiques portant composition, conditions d’entrée en fonction ainsi que la mission assignée aux membres du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Les onze membres ont tour à tour juré de remplir leur fonction avec loyauté et probité. « La Cour vous donne acte de ce que vous avez juré, de ce que vous avez prêté serment » a lancé le Professeur Joseph Djogbénou. Tout en soulignant que la Lépi est indispensable pour accomplir le devoir civique qu’est le vote, le Président de la Cour constitutionnelle a invité les membres du Cos-Lépi à assurer et assumer de manière professionnelle et responsable la mission qui leur est confiée. « Le premier critère de l’actualisation du fichier électoral, si on doit le dire, est la première condition de la transparence des élections, de l’équité dans l’organisation des élections et vous êtes donc responsable de la transparence des élections », a martelé le président Joseph Djogbénou.

Pour rappel, l’Assemblée nationale avait désigné le mardi 28 juillet 2020, ses représentants au sein du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos/Lépi). Il s’agit de Léok Aden Houessou, Léon Bocovè, Mama Sanni, Florentin Tchaou et Thoma Yombo pour le compte de la majorité parlementaire, Union progressiste (UP), qui siégeront pour le compte de la 6è mandature en charge de l’actualisation de la liste électorale devant servir à la présidentielle de 2021.

Notons que l’élection du nouveau bureau du Cos-Lépi est intervenue quelques heures après la prestation de serment. C’est l’honorable Gilbert Bangana qui est élu Président. Le vice-Président a nom : Florentin Tchaou et le rapporteur est le Directeur général de l’Insae, Laurent Hounsa.

Yannick SOMALON