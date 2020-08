Après l’invalidation d’un poste de conseiller Fcbe à Parakou: Le nouveau maire de Parakou connu ce jour

Le Préfet du département du Borgou, Djibril Moussa Maman Cissé a convoqué un conseil municipal pour la reprise de l’élection du maire de Parakou et de ses adjoints, pour ce mercredi 5 août 2020. Cette décision fait suite à la décision de la Cour suprême invalidant le siège d’un conseiller municipal à Parakou et la demande de la reprise de l’élection du maire et ses adjoints par l’institution chargée du contentieux électoral. En effet, l’arrêt rendu par la cour suprême le 16 juillet 2020 qui invalide le siège du conseiller Ousmane Traoré fait que le parti FCBE perd la majorité. Car, la municipalité de Parakou compte désormais 32 conseillers (dont 16 pour les deux partis de la mouvance présidentielle) au lieu de 33 prévus dans le code électoral. Dans ce cas, Les FCBE ne détiennent alors que 16 conseillers, l’Union Progressiste quatre (4) conseillers et le Bloc Républicain 12 conseillers. Ce qui signifie que la mairie de Parakou précédemment aux mains des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) pourrait changer non seulement de main, mais également de parti si ses conseillers ne se battent pas. Cependant, pour conserver son fauteuil, le parti Fcbe aura non seulement à se faire confiance mais devra également s’arranger pour débaucher un conseiller du Bloc Républicain ou de l’Union Progressiste. Ce qui serait irréalisable dans le contexte actuel où le président Patrice Talon a déjà dire au lendemain des élections qu’il ne tolérerait pas une alliance entre parti de l’opposition et de la mouvance pour obtenir une municipalité. Le suspense reste alors grand et tous les regards sont tournés sur la cité des Kobourou où la surprise pourrait être grande.

Yannick SOMALON