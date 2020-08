Présidentielle 2021: Claude Anignikin engagé pour la réélection de Talon

Claude Anignikin entouré de plusieurs fidèles de la communauté musulmane de Dassa vendredi dernier

Membre actif du Bloc Républicain et suppléant du député Jean-Eudes Okoundé élu sur la liste de ce parti aux législatives 2019, le jeune Claude Anignikin ne manque plus d’occasions pour confirmer sa totale adhésion aux idéaux et actions du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Les dernières célébrations en date, à savoir la fête de Tabaski le vendredi 31 juillet dernier et la célébration de l’accession du Bénin à l’indépendance, le samedi 1er août ont été des occasions qu’il s’est offert doublement pour magnifier ce soutien au chantre de la rupture, en même qu’il a communié avec les populations de son Dassa-Zoumè natal. A moins de 8 mois de la présidentielle 2021, il partage comme plusieurs acteurs politiques et des jeunes de son âge, le vœu de voir le Chef de l’Etat décrocher un second mandat. Claude Anignikin en a fait un engagement personnel, mais choisit de plus en plus l’option sociale en se rendant utile aux populations à travers des dons de vivres. C’est ainsi que vendredi dernier, il est allé communier avec la communauté musulmane à la mosquée centrale de la ville de Dassa et de Zongo. Tout la prière s’est déroulé dans le respect des gestes barrières. Le jeune Républicain n’a qu’un seul souhait : « Que le Très Miséricordieux Allah puisse répandre ses grâces sur le Président Patrice Talon pour ses ambitions de développer et de révéler le pays. ». Pour lui, au terme des 60 premières années de l’accession à la souveraineté nationale, le visage du Bénin devient plus rayonnant, et ce depuis plus de 4 ans que le Président Talon est au pouvoir. Claude Anignikin estime qu’il est impérieux que les acquis soient conservés et que cet élan soit maintenu avec l’homme de la rupture. Etant l’un des leaders les plus actifs du Bloc Républicain dans le département des Collines, pour être très proche de sa base, il entend y travailler sans failles pour

Claude Anignikin avait les mains chargées de vivres composés entre autres de sacs de riz, de bidons d’huile, vendredi dernier quand il est allé à la rencontre de la communauté musulmane de Dassa pour leur agrémenter la Tabaski et partager la joie de l’Aïd El Kébir avec elle. Moments de fraternité et de convivialité entre les cadres de la commune et les populations sans distinction d’obédience religieuse, l’Imam de cette mosquée n’a pas manqué de saluer la sociabilité de l’homme et l’a remercié pour ce soutien de taille.

Christian TCHANOU