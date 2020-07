Riposte contre la Covid-19: Jean Claude Houssou pour le respect strict des gestes barrières

Le Ministre Houssou, le DG SBEE et leurs collaborateurs

Dans le cadre de la mise en œuvre des gestes barrières contre la Covid-19, le Ministre de l’énergie Jean Claude Houssou a effectué, le mardi 28 juillet 2020, une visite dans les locaux des directions sous sa tutelle pour vérifier l’application des dispositions en vigueur. L’Aberme, la Ceb, la Sbee, la Dgre et le Controlec sont entre autres les structures ayant fait objet de visite au cours de cette tournée.

Le Ministre de l’énergie, Jean Claude Houssou a effectué une tournée au niveau des structures du ministère pour sensibiliser le personnel et vérifier la mise en place des dispositifs pour endiguer la Covid-19. Il a démarré sa tournée par l’Aberme où il a eu des échanges avec le Directeur Général Francis Tchékpo. Il a ensuite visité quelques bureaux pour vérifier le respect des mesures barrières contre le Coronavirus par le personnel. Au terme de sa visite, le Ministre Houssou a encouragé et invité le personnel de l’Aberme à redoubler d’efforts dans la mise en œuvre des mesures barrières pour finir complètement avec cette pandémie. Dans sa prise de parole, le Directeur Général de l’Aberme Francis Tchékpo a exposé les dispositions prises par sa structure tout en rassurant le Ministre de ce que toutes les mesures barrières contre la Covid-19 vont continuer d’être mises en œuvre et respectées. Le Ministre et sa suite se sont ensuite rendus dans les locaux de la Communauté électrique du Bénin (CEB) pour observer la mise en œuvre des mesures prises contre ce virus ainsi que les dispositions prises pour garantir l’énergie électrique aux populations pendant la fête de la Tabaski et celle de l’indépendance. A ce niveau, le Directeur régional de la CEB Bénin, Nathate Bamoin a fait part à l’autorité des dispositions prises par sa structure pour sécuriser l’approvisionnement en énergie électrique pendant la fête de la Tabaski et celle de l’indépendance au Bénin. Après la CEB, le Ministre s’est rendu à la Direction Générale de la Sbee où il a été accueilli par le DG Jacques Paradis. La Directrice adjointe des ressources humaines à la Sbee Edwige Hountondji lui a présenté les dispositions pratiques mises en œuvre par la direction pour lutter efficacement contre la Covid-19. Pour finir, le Ministre s’est rendu dans les locaux de la Direction Générale des Réformes de l’Etat(DGRE) et du CONTROLEC pour le même exercice. Au terme de sa tournée, il a exprimé sa satisfaction par rapport au respect des mesures de riposte dans les structures sous tutelle et a exhorté tout le personnel à redoubler d’ardeur en vue d’endiguer ce mal.

Edwige Totin