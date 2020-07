Nomination de l’Ambassadeur du Bénin près la république française: Talon fait un choix judicieux et positionne Eusèbe Agbangla en France

Le nouvel Ambassadeur près la France, Eusèbe Agbangla

Le Bénin a désormais un nouvel Ambassadeur près la France. Son nom, Eusèbe Agbangla nommé hier mercredi en Conseil des ministres ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République française. Précédemment en poste en tant qu’ambassadeur du Bénin près le Danemark, avec juridiction sur la Norvège, la Suède, le Finlande, l’Islande, la Lettonie et autres, le Diplomate de carrière Eusèbe Agbangla vient ainsi d’être propulsé par le Gouvernement du président Talon pour mieux renforcer les relations entre le Bénin et la France. Sa nomination est le fruit des nombreux efforts qu’il a consentis pour le développement du Bénin et surtout les résultats probants qu’il a pu décrocher sous l’impulsion de son ministre de tutelle et du chef de l’Etat. En effet, grâce à son dynamisme, le Bénin a pu décrocher au Danemark, ainsi dans les juridictions de la Norvège, la Suède, le Finlande, l’Islande, la Lettonie et autres, une kyrielle de partenariats dans le domaine du numérique et de l’énergie électrique. C’est aussi grâce à l’action du diplomate Eusèbe Agbangla que le Président Talon a effectué dès son arrivée en 2016 une visite de travail en Estonie et ensuite une visite officielle en Norvège en 2018, à l’invitation du Premier ministre et du roi de Norvège. C’est également sous le mandat de cet ambassadeur que le Bénin a accueilli la présidente de la république d’Estonie pour une visite officielle au Bénin, dont les retombées se concrétisent aujourd’hui dans la dématérialisation de l’administration béninoise et de la numérisation des E-services.

Talon fait un choix judicieux

Pétri de talents en matière de diplomatie, l’ambassadeur Eusèbe Agbangla que le Ministre des affaires étrangères et de la coopération Aurelien Agbénonci a certainement apprécié la prestation, pour le proposer au Président de la République, dispose des atouts fiables pour l’atteinte des objectifs du Gouvernement du Président Patrice Talon. Sa grande expérience diplomatique l’y pousse d’ailleurs. En effet, le nouvel Ambassadeur de la France est un fin connaisseur des rouages du milieu. Pour avoir dirigé avec rigueur 2013 à 2015, le secrétariat général du ministère des affaires étrangères sous le Ministre Nassirou Arifari Bako après avoir occupé de 2012 à 2013, les fonctions de secrétaire général adjoint du même ministère, Eusèbe Agnangla a capitalisé une série d’expériences qu’il peut toujours déployer à son nouveau poste. Après avoir été de 2006 à 2012, directeur Amérique au ministère des affaires étrangères puis de 2002 à 2005, Conseiller technique aux relations internationales du Ministre d’Etat chargé du plan, de la prospective et du développement, le nouvel ambassadeur du bénin en France a gravi tous les échelons des services du ministères des affaires étrangères et a d’ailleurs a à son actif plusieurs distinctions honorifique dont le dernier en date est celle du Commandeur de l’Ordre de Mérite de la République du Bénin. Le nouvel ambassadeur Eusèbe Agbangla succède ainsi à l’un de ses ainées, l’ambassadeur Alavo qui a su imprimer une rigueur dans ces actions à la tête de cette ambassade. Avec son avènement à la tête de cette ambassade stratégique, Eusèbe Agbangla a une nouvelle occasion de démontrer capacité à donner des résultats à ses chefs.

Laurent D. Kossouho