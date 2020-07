Foncier domanial à Abomey Calavi: Le maire Angelo Ahouandjinou en guerre contre la mafia foncière

Le maire Angelo Ahouandjinou à côté de la première plaque posée par la commission

Le maire Angelo Evariste Ahouandjinou et son conseil communal ont résolument décidé d’en finir avec la mafia foncière qui règne en maître depuis des décennies dans la commune d’Abomey Calavi. Il a procédé à cet effet au lancement de l’opération ‘’Retour des réserves administratives dans le patrimoine foncier de la commune d’Abomey Calavi’’. C’était hier mercredi 29 juillet 2020 à travers l’installation du comité ad hoc et la pose de plaque sur un domaine dans la Zoca dans l’arrondissement de Calavi.

Faire l’inventaire des réserves administratives dans les arrondissements concernés, récupérer celles déjà bradées et penser à l’implantation des infrastructures communautaires pour le bonheur des populations. Tel est l’objectif qui sous-tend l’opération ‘’Retour des réserves administratives dans le patrimoine foncier de la commune d’Abomey Calavi’’ qu’a engagé le maire de la commune d’Abomey Calavi, Evariste Ahouandjinou. Lors de l’installation du comité ad hoc chargé de mener l’opération, dans la salle de conférence de la mairie, le maire a rappelé que la population d’Abomey Calavi souffre en partie à cause des problèmes fonciers et particulièrement à cause du bradage des domaines administratifs qui sont censés accueillir des infrastructures sociocommunautaires pour le bonheur des populations. Ledit comité installé par arrêté communal est présidé par le maire Angelo Evariste Ahouandjinou en personne et a une durée de 60 jours pour déposer son rapport. « Le premier acte, c’est la pose de cette plaque sur une superficie de 3ha 78are 93 ca. Ce domaine va abriter un complexe sportif et c’est en cela que se résume l’opération », dira le maire une fois sur le terrain pour la pose de la première plaque sur une des réserves administratives de l’arrondissement de Calavi. « Une fois l’état des lieux de toutes les réserves administratives terminé, nous allons identifier ce qu’il faut implanter sur ces réserves pour le bonheur de nos populations », a-t-il précisé.

Sur cette plaque est inscrit le lot de la réserve, le quartier et la superficie totale conformément au registre foncier de la commune.

Quid des personnes installées sur des réserves administratives

« Si par circonstance, des populations sont installées sur des réserves administratives, ce serait bien dommage parce que toute occupation anarchique et illicite de réserve administrative sera sanctionnée », a martelé la première autorité de la commune. Pour lui, le combat sera sans répit car : « Même s’il faut poser des plaques à l’intérieur des salons, nous allons le faire. Si le domaine est occupé sans aucune autorisation officielle, nous allons purement et simplement sanctionné » ajoutera-t-il avant de proposer une alternative. « Il revient à ces personnes de se rapprocher de nous pour s’expliquer. Surement que c’est quelqu’un qui leur aurait vendu ce domaine qui en fait, est pour la mairie de Calavi ». Car, laisse entendre le maire Angelo Ahouandjinou : « Nous sommes là pour sauvegarder les biens de la commune d’Abomey Calavi. Donc, on ne saurait laisser qui conque occuper de façon abusive et anarchique les réserves administratives de la commune. C‘est d’ailleurs pour ça que la population a placé sa confiance en nous et c’est pour ça que nous sommes là pour mettre fin à la mafia foncière dans à Abomey Calavi ». Il est important de noter que le lancement de cette opération par le conseil communal d’Abomey Calavi fait suite à la décision du gouvernement d’il y a quelques semaines, celle de sursoir à la cession des réserves de l’état sur toute l’étendue du territoire national.

Yannick SOMALON