Création en vue d’une nouvelle formation politique de l’opposition: Le parti « Les Démocrates » enregistré, Eric Houndété, président

Des responsables du nouveau parti présents sur les lieux

Annoncée depuis quelques jours, la nouvelle formation politique de l’opposition en gestation dénommée « Les Démocrates» a été officiellement enregistrée ce mercredi dans l’après-midi au siège du ministère de l’intérieur à Cotonou. Plusieurs responsables de ce parti, dont des ex-membres de FCBE, Nourénou Atchadé, Eugène Azatassou ou encore Eric Houndété, ancien leader de l’ex Union fait la Nation se sont déplacés pour la circonstance, en possession des documents nécessaires. Ils étaient attendus dans la matinée, mais c’est finalement dans la soirée qu’ils ont rallié les lieux, tous sereins et visiblement heureux de porter ce nouveau parti dans le landernau politique béninois. L’acte qu’ils ont posé hier est ce qu’il convient d’appeler une demande de déclaration du parti. Il reste au ministère de l’intérieur, de donner une réponse favorable à la suite de l’examen de toutes les pièces fournies en vue de délivrer le fameux récépissé qui attestera de la conformité de ce parti aux nouvelles dispositions de la Charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin.

Eric Houndété, annoncé pour présider aux destinées de ce part, selon plusieurs indiscrétions, a clarifié hier l’appellation « Les Démocrates » donnée à cette nouvelle formation politique de l’opposition. « Les Démocrates, parce que le peuple béninois a soif de sa démocratie chèrement acquise. Les démocrates parce que ce n’est qu’avec la démocratie que les idéaux de notre vivre ensemble peuvent être préservées » a-t-il souligné. Plusieurs personnalités béninoises seraient à la base de la création de ce parti. En premier, l’ex-Chef de l’Etat, Boni Yayi, qui hier seulement a officialisé sa démission, il y a quelques mois, de son ex parti FCBE par voie d’huissier. L’on cite également le Professeur Amos Elègbè resté très fidèle à Boni Yayi, l’ex député Basile Ahossi et autres ténors politiques, actuellement en exil.

Christian Tchanou