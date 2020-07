Traversée de Glazoue-Cotonou à la marche: Le marcheur Ghislain Assogba relève le défi d’environ 234km

Ghislain ASSOGBA remettant ici le tissu rempli de de messages au ministre Oswald HOMEKY

Ghislain Assogba est depuis le mardi 28 juillet 2020, aux environs de 17h30, à Cotonou. Ce jeune Béninois, qui s’est donné pour mission de parcourir le trajet Glazoue-Cotonou à la marche, l’a fait. En effet, parti de Glazoué où il réside, le vendredi 24 juillet 2020, ce banquier analyste financier de formation a bouclé le trajet d’environ 234km en 4 jours. Acte sportif courageux, il le dédie à la candidature du président Patrice Talon qu’il souhaite voir reconduire en 2021. «J’ai choisi la marche juste pour faire entendre ma voix et celle d’autres jeunes indépendants», a-t-il souligné. En effet, séduit par la gouvernance du président Talon, ce jeune natif de Dassa n’entend pas voir les prochaines élections présidentielles se dérouler sans lui. «J’ai pris volontairement la décision de faire cette marche pour montrer au Président Talon qu’il peut croire que les jeunes sont derrière lui. Nous, jeunes indépendants, voulons qu’il revienne en 2021», a-t-il indiqué au ministre de rapporter au président Talon. «J’ai bien envie de rencontrer le chef de l’État pour lui dire ces mots. Mais passer par vous est l’idéal. Veuillez donc lui transmettre le message que les jeunes veulent de lui pour un nouveau mandat», a-t-il insisté. Et pour marquer tout le sérieux qui caractérise sa démarche, Ghislain Assogba a recueilli des signatures et des messages des citoyens qu’il a eu à rencontrer sur son parcours sur un tissu qu’il a remis au ministre pour transmission au président de la République. Il n’a pas manqué de déposer sa contribution pour la caution que doit verser le président Talon à cas où, il décidait d’accepter à l’appel de ses concitoyens comme le jeune Assogba. Arrivé à Cotonou, Ghislain Assogba a été accueilli par le ministre en charge des sports, Oswald Homeky qui a loué sa bravoure. «Je suis totalement administratif de votre choix d’une action éprouvante qu’est la marche pour faire passer votre message. En tant que ministre des sports, je suis fier de parler à quelqu’un comme vous. Vous avez trouvé le moyen le plus touchant», a déclaré le ministre avant de rassurer le patron de PHAR Expertise Sarl, spécialisé dans les prestations intellectuelles (l’assistance comptable, l’assistance Fiscale, l’ingénierie financière, et autres) que son message sera transmis dans les moindres détails au président de la république dont les actions suscitent beaucoup de fierté. «Nous comprenons, nous qui sommes ses collaborateurs et qui le portons, ce que vous ressentez. Aujourd’hui nous sommes fiers qu’après 4ans, beaucoup de nos concitoyens constatent que le président est celui qu’il nous fallait», s’est réjoui le ministre qui a, pour finir, invité tous ceux qui pensent que le Chef de l’Etat doit candidater à sa propre succession à se tenir prêt pour qu’en son temps, leur engagement ne souffre de rien.

Le parcours

La participation du marcheur Ghislain Assogba pour la caution du candidat Patrice Talon remise au ministre des sports

Ayant quitté Glazoué le vendredi 24 juillet 2020 aux environs de 17h, Ghislain Assogba est arrivé à Dassa aux environs de 20h07minutes. Il y a passé la nuit avant de reprendre, le lendemain, samedi, sa route. Et au cours du trajet Dassa-Dan, il y a eu les élus locaux de la localité de Kpanhouian qui l’ont accompagné dans la marche. Ils l’ont accompagné de Seto jusqu’à Dan, ce même samedi. A Dan, il a passé sa deuxième nuit. Le jour suivant, c’est-à-dire le dimanche, il a évolué de Dan jusqu’à Sèhouè où il a passé sa troisième nuit. Sur ce trajet, il a marqué un arrêt à Zogbodomey pour se restaurer. Mais volontairement, les jeunes de cette localité ont pris en charge sa restauration. Ils se sont mobilisés pour faciliter son séjour de quelques minutes là. Par la suite, il a continué son trajet le lundi et, de Sèhouè, il est venu à Sékou, où il a passé également passé sa 4e nuit, avant de prendre la route le mardi 28 juillet 2020, pour rejoindre Cotonou, aux environs de 17h30minutes.

Anselme HOUENOUKPO