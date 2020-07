Riposte contre le Coronavirus: Le nombre de cas guéris passe à 1 000

Le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin

Les efforts consentis par le personnel médical déployés dans les centres de traitement pour freiner l’élan du coronavirus, ne cessent d’être salués au regard des résultats obtenus. Et pour cause, le Bénin a franchi le 24 juillet dernier, la barre des 1 000 cas guéris, soit 1 036 cas enregistrés depuis l’annonce du premier cas atteint du coronavirus. Un résultat à mettre à l’actif de ces hommes et femmes de la blouse blanche résolument engagés à rétablir aux personnes frappées par la pandémie, leur meilleure santé clinique. Ceci, sans oublier les nombreux efforts du gouvernement à travers l’adoption des réformes hardies pour lutter contre la propagation du virus, la mise à disposition de matériels de protection contre le Covid-19 lors des examens de fin d’année, et les apports des personnes physiques et morales pour accompagner les efforts du gouvernement. Toutefois, il faut mentionner que le nombre de cas confirmés à cette même date est de 1 770 soit, 699 personnes toujours présentes dans les centres de traitement et 35 décès. Ce qui démontre une nouvelle fois de la propagation dangereuse de la pandémie dans le rang des populations. En cette période d’hibernation qui reste très favorable à l’expansion du virus, il est recommandé que le port de masque de protection en tout lieu, le lavage des mains à l’eau et au savon puis, le respect de la distanciation sécuritaire de un mètre, soient rigoureusement suivis par tous afin de remporter la riposte contre la pandémie du Covid-19.

Rastel DAN