Construction des logements sociaux à Houèdo: José-Didier Tonato satisfait de l’évolution des travaux

Le Ministre Tonato face aux responsables de l’entreprise en charge des travaux

Le Ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato et le DG/SImAU Achille Houssou étaient en visite sur le site de construction des 11 000 logements sociaux à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi. C’était le mercredi 22 juillet 2020. En effet, il s’agit pour le Ministre, le Directeur général de la société immobilière et de l’assainissement urbain (SiMau) Moïse Achille Houssou, le Directeur général de l’habitat et la construction, Victor K. Ananouh ainsi que les cadres du ministère, d’aller constater l’évolution de la viabilisation primaire et de la construction du premier lot constitué des 3 000 logements. A la suite de la visite marathon de plus 2 heures, c’est un Ministre visiblement satisfait des travaux qui s’est confié aux journalistes. Selon son développement, la voirie et l’assainissement sont presque terminés, en ce qui concerne la viabilisation primaire. Les installations électriques et les infrastructures d’approvisionnement en eau également, sont presque bouclées. Mais, il subsiste néanmoins quelques difficultés liées à la libération des emprises et quelques travaux qui seront aplanies à cause du processus de dédommagement qui est déjà en cours. Par ailleurs, en ce qui concerne la construction des logements proprement dits, la base vie de l’entreprise PNHG Bénin est déjà installée, le centre d’information en construction et même une académie de formation érigée sur le site, selon le Ministre. L’entreprise adjudicataire a également promis libérer 500 logements tous les 6 mois jusqu’à épuisement des 3 000. Enfin, le Ministre a tenu à rappeler que c’est la première fois qu’une viabilisation aussi complète est réalisée pour un projet de logement social dans la sous-région selon les statistiques actualisées en matière de l’habitat. « Une viabilisation primaire qui sera d’ailleurs immédiatement suivie par une viabilisation secondaire », a conclu le Ministre José Tonato.

Edwige Totin