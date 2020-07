Après demande des USA de fermer le consulat général de Chine à Houston: La Chine ordonne la fermeture du consulat des États-Unis à Chengdu

Ce vendredi 24 juillet, soit trois jours après lannonce de la demande du gouvernement américain de fermer le consulat général de Chine à Houston, les autorités chinoises ont également ordonné la fermeture du consulat des Etats Unis dans la ville de Chengdu. Il sagit selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères, dune « réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des Etats Unis ». Mais la partie chinoise na pas précisé le délai dans lequel la représentation diplomatique américaine devrait cesser ses activités, alors que lAmérique leur avait donné trois jours. Pour rappel, suite à lannonce de la décision de ladministration Trump, lAmbassadeur chinois près les USA a affirmé, dans un communiqué, quil sagit dune provocation politique et un geste scandaleux et injustifié qui sabote les relations sino-américaines . « Les Etats-Unis ont brusquement exigé que le consulat général de Chine à Houston cesse toutes ses opérations et événements dans un délai imparti. Il s’agit d’une provocation politique lancée unilatéralement par la partie américaine, qui viole gravement le droit international, les normes fondamentales régissant les relations internationales et l’accord consulaire bilatéral entre la Chine et les Etats-Unis », a fait savoir lAmbassadeur, ajoutant que « la Chine condamne et s’oppose fermement à une décision aussi scandaleuse et injustifiée qui sabote les relations sino-américaines ». Par ailleurs, il a indiqué que la Chine est attachée au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. A le croire, au fil des ans, les missions diplomatiques chinoises aux Etats-Unis, y compris le consulat général à Houston, ont exercé leurs fonctions dans le strict respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et se consacrent à promouvoir l’échange et la coopération entre les deux pays ainsi qu’à faire progresser la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples. « Les accusations des Etats-Unis sont des fabrications sans fondement, et les excuses citées par eux aussi farfelues qu’intenables. La partie américaine, si elle est déterminée à accuser la Chine, n’est jamais à court d’excuses », a-t-il ajouté, précisant quen ce qui concerne la réciprocité, la Chine a accordé des facilités aux missions diplomatiques et au personnel américain, conformément aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires. En revanche, poursuit-il, les Etats-Unis ont imposé des restrictions injustifiées au personnel diplomatique chinois en octobre dernier et en juin, et ont à plusieurs reprises ouvert sans scrupule les valises diplomatiques de la Chine et saisi ses biens officiels. « En raison de la stigmatisation délibérée et imprudente ainsi que de l’attisement de la haine par la partie américaine, l’ambassade de Chine aux Etats-Unis a reçu plus d’une fois des menaces contre la sécurité de ses missions diplomatiques et de son personnel », a révélé le diplomate. Pour finir, il a souligné que la décision de la partie américaine ne fera que se retourner contre elle, tout en exhortant la partie américaine à « révoquer immédiatement cette décision erronée. Sinon, la Chine devra répondre par des actions légitimes et nécessaires ».

Laurent D. KOSSOUHO