Renforcement du secteur médiatique: Le Ministre Orounla s’imprègne des difficultés de l’Odem et du Fadem

Le Ministre Alain Orounla en compagnie des membres de la délégation de l’Odem

Après le CNPA, l’UPMB, et autres associations professionnelles, le Ministre de la communication et de la poste a échangé, le mardi 21 juillet 2020, avec les responsables de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM), puis avec le comité de gestion du Fonds d’Appui au Développement des Médias (FADEM). Cette rencontre entre dans le cadre de la politique du Gouvernement visant à donner à la presse béninoise un meilleur visage.

Dans le cadre du renforcement du secteur des médias au Bénin, le Président de l’Odem Éric Sounouvi et son équipe sont allés présenter à l’autorité de tutelle, leurs difficultés et définir avec elle les modalités d’une meilleure collaboration avec son département ministériel. Selon le Président Sounouvi, l’Odem est confronté à d’énormes difficultés qui nécessitent l’appui du ministère de la communication. Entre autres problèmes, il a évoqué le manque de moyens financiers et logistiques, la précarité du bureau qui abrite l’Odem et les problèmes d’électricité. Des difficultés qui ont reçu un écho favorable auprès du Ministre qui a promis agir. « J’ai la vision d’imprimer les lettres de noblesse que les médias méritent d’avoir. Il faut revoir la composition et le fonctionnement de l’Odem, de sorte qu’elle puisse agir contre les dérapages, et qu’il soit une véritable instance disciplinaire. Je ferai tout ce qu’il faut main dans la main avec vous afin que l’Odem quitte sa situation de précarité », a laissé entendre le Ministre Alain Orounla. Après le Bureau de l’Odem, le Ministre a tenu une séance de travail avec le comité de gestion du Fonds d’Appui au Développement des Médias (FADEM). Au cours de cette séance de travail, l’autorité ministérielle s’est investie avec le comité de gestion du FADEM, à étudier les goulots d’étranglement afin que la vision du gouvernement, celle de faire des organes de presse, de véritables entreprises de presse, soit atteinte.

Rastel DAN