L’He Valère Tchobo sur le toilettage des lois électorales: «Ces réformes nous amènent à respecter les partis politiques»

L’Honorable Valère Tchobo, membre fondateur du parti Union Progressiste (UP)

La modification des lois électorales par les députés sont de nature à imposer la discipline du groupe et renforcer le système partisan. C’est ce qu’il convient de retenir des propos de l’Honorable Valère Tchobo, membre fondateur du parti Union Progressiste (UP). Invité dans la rubrique Sous l’arbre à palabre du quotidien L’Evénement Précis ce jeudi 16 juillet 2O20, il a fait savoir que les réformes politiques opérées sous le régime du Président Patrice Talon visent à renforcer les partis politiques. Il a saisi l’occasion pour souligner et justifier la pertinence de la modification du Code électoral.

Quant aux modalités du parrainage des candidats à la prochaine élection présidentielle qui suscite beaucoup de débats au sein de l’opinion publique, l’élu de la 9è circonscription électorale a invité la classe politique au respect de la loi. « Une République dans laquelle les lois ne sont pas respectées est vouée à l’échec. Pour moi, nous devons respecter les lois de la République », a-t-il insisté tout en annonçant qu’il y aura bientôt un consensus autour de cette question. A propos des actions menées par le parlement depuis son installation, le Député Valère Tchobo a exprimé sa fierté d’appartenir à cette 8è législature qui « fonctionne très bien et accompagne les réformes pertinentes » du régime en place. Aussi fait-il savoir que le parlement accomplit en toute responsabilité les missions à lui assignées par la Constitution. Il en veut pour preuve, la diversité des points de vue des députés qui a caractérisé le débat sur la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale il y a quelques jours. Pour finir, il a exhorté le peuple béninois à accompagner le Chef de l’Etat Patrice Talon dans ses actions afin qu’il rempile pour pérenniser l’œuvre qu’il a entamée. Il n’a pas manqué d’inviter les acteurs politiques à s’entendre pour construire le pays.

Laurent D. KOSSOUHO