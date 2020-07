Télévision numérique terrestre: Alain Orounla renforce l’implication des télévisions privées dans le processus

Le Ministre Alain Orounla

Dans le but d’échanger sur le processus de mise en œuvre du bouquet TNT du Bénin et de renforcer l’implication des chaînes de télévisions privées, le Ministre de la communication et de la Poste, Alain Orounla a initié une rencontre avec les responsables desdites télévisions. Cette rencontre qui est la première d’une série à venir, a permis au Ministre, de recevoir les propositions des promoteurs des chaînes de télévisions privées afin que la transition de l’analogie au numérique soit aussi en leur faveur. Le porte-parole des promoteurs des télévisions privées, Ramanou Kouferidji, s’est réjoui de cette concertation initiée par le Ministre et qui répond aux exigences du moment car, poursuit-il, nous sommes à un moment où chaque pays se donne les moyens pour sa visibilité et la TNT béninoise doit être une expression de cette démonstration dont les chaînes privées en sont les actrices principales. Le Ministre a, pour sa part, réitéré sa volonté de voir les promoteurs travailler en synergie avec le gouvernement pour une mise en œuvre efficiente de la TNT. Après plusieurs heures d’échanges, les promoteurs des chaines de télévisions privées ont remis au Ministre, un document synthèse des propositions pour une bonne migration de l’analogie au numérique. Faut-il le rappeler, la mise en œuvre de la TNT nécessite une série de réflexions entre les différents maillons impliqués dans ce processus de migration afin que promoteurs des chaînes de télévisions privées et gouvernement, profitent pleinement de ce bouquet qui devra par ailleurs refléter l’identité culturelle du pays. Cet engagement du Ministre Alain Orounla aux côtés des promoteurs, se traduit ainsi par la volonté du gouvernement du Président Patrice Talon, de faire de la TNT, un instrument qui donne aux chaînes de télévisions béninoises, l’occasion de mieux s’exprimer.

Rastel DAN