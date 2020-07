Propagation du coronavirus: 31 morts et 782 cas de guérison

La recrudescence des cas confirmés et du nombre de décès à la pandémie du coronavirus, devient très inquiétante. A la date du 17 juillet 2020, le tableau sanitaire lié à l’infection du Covid-19 au Bénin indique un total de 31 décès. Sur les 1 602 cas confirmés, on note cependant une progression dans le nombre de cas de guérison qui est passé à 782. Néanmoins, 789 personnes sont toujours placées sous traitement et continuent de recevoir les soins adéquats pour une sortie heureuse. Face à la montée drastique des statistiques des cas infectés au covid-19, il est fortement demandé aux populations l’observance des mesures barrières notamment, le port de masques de protection.

Yédiya ALLOTCHEMEY (stag)