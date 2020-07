Le Président Soglo à propos de la création d’un présumé parti de l’opposition: «Je ne suis mêlé à rien»

L’intervention du Président Nicéphore Dieudonné Soglo, lors du Forum Afrique

L’ancien Chef de l’Etat béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo ne fait pas partie des organisateurs d’un présumé parti de l’opposition. Contacté, il dément les rumeurs persistantes qui font état de la création « d’un prétendu parti de l’opposition dénommé » les démocrates ‘’ dans lequel il serait impliqué. Selon le premier président de l’ère du renouveau démocratique, « ce ne sont que des allégations totalement fausses ». Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’ancien président de la république qui n’a pas été mêlé à la présumée initiative indique qu’ « il ne s’agit rien d’autre que de grotesques mensonges visant à distraire le peuple béninois face à l’impasse de plus en plus épaisse dans laquelle le plonge le régime en place ». Très remonté contre ceux qui le mêlent à la présumée initiative de création d’un parti, le vice-président du forum des anciens chefs d’Etats et de gouvernement, le Président Nicéphore Dieudonné Soglo s’insurge contre l’utilisation de son nom à des fins de marchandisation politique. Estimant qu’à son âge, il n’a plus à servir à cela, le Président Nicéphore Dieudonné Soglo met en garde les auteurs de ces manigances et les invites à mettre immédiatement fin à leur forfait.

Laurent D. KOSSOUHO