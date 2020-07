Entretien avec Sylvain Bobos Adoho, Maître numérologue sur la Covid-19: «Le virus du Covid-19 va beaucoup voyager »

Sylvain Bobos Adoho, Maître numérologue sur la Covid-19

Depuis l’avènement de la pandémie du Coronavirus, plusieurs chercheurs se sont intéressés à son origine. C’est le cas du Maître spirituel chiromancie numérologue, Sylvain Bobos Adoho qui établit un lien entre la maladie et sa relation avec son espace vital. Voici l’intégralité de ses propos

L’Evénement Précis : Coronavirus 2019 qu’est-ce que c’est et numériquement parlant, quel est son chiffre ?

Sylvain Bobos Adoho : Ce que je peux dire par rapport à ça, c’est d’abord de comprendre la dimension du nom. Lorsqu’on connaît la dimension du nom de cette entité ou tous ses aspects, on peut déjà aller dans d’autres dimensions. On peut établir un lien avec la maladie et sa relation avec le cosmos, c’est-à-dire son espace vital. Donc lorsqu’on donne un nom à quelque chose, le nom d’abord porte plusieurs vibrations. Il y a d’abord la vibration spirituelle qui nous pousse par plusieurs méthodes à la maîtriser. D’abord, le premier langage que les parents appelaient « Nouyin, Nouonsin yinko » et donc on peut déjà passer par là. Si je peux donner un exemple de la pensée par exemple, la pensée «don» veut dire « Linlin » mais en réalité, ce n’est pas « linlin ». Son nom premier c’est « lin » lointain. C’est-à-dire les pensées qui, très loin avant de venir se matérialiser à partir des émotions que nous donnons. Ces émotions sont comme de l’eau que nous utilisons pour arroser les pensées qui sont loin en tant que graine et lorsque l’action suit, ses pensées vont se matérialiser et devenir maintenant quelque chose de palpable, de touchable. Imaginez là où ces pensées ont quitté, mais pour le profane on dira « linlin ». C’est pour ça qu’on dit « yénaylo nounyin nouwé ». Et donc, lorsque je quitte cette dimension des pensées, je viens à ce qui est commun à tout le monde, ce qui est universel. Les nombres par exemple sont universels quoi qu’en soit la façon dont on les écrit. On sait que les nombres sont au nombre de 10, de 0 jusqu’à 9 et toute chose s’inscrit dans les nombres. À partir des nombres, on peut déjà aller à l’essence du nom mais cette science qui permet de le faire de façon numérologique est connue par beaucoup de personnes dont Pythagore, les grands Pharaons, puis les mathématiciens et autres. Mais il y a une dimension qui échappe souvent. C’est la numérosophie qui veut dire la philosophie des nombres. Lorsqu’on va dans cette dimension on maîtrise beaucoup plus encore ce qu’un nom veut dire et l’initié est obligé d’être présent ou de s’approprier, de comprendre véritablement ce que la chose veut dire. Donc je viens d’annoncer trois niveaux : le nom caché, la numérologie et la numérosophie pour pouvoir vivre et comprendre. Et n’oubliez pas que le nom porte une vibration liée à ce qui sort comme son. C’est comme des notes de musique, un son c’est-à-dire le son qui permet d’avoir le nom est tellement important pour sa vibration. Donc plus vous donnez un nom qui est fort plus la vibration est forte aussi.

Lorsque l’on connait le nom d’une entité, il est aisé de socialiser avec elle. On peut savoir d’où elle vient, que veut-elle dire, quelles sont ses exigences?

Le nom vient d’abord de la conscience très élevée qui maîtrise l’énergie ancrée dans une situation. Donc c’est à partir de l’énergie que la conscience est élevée. Ce n’est pas tout le monde qui attribue de nom à quelque chose. Il y a les consciences qui sont élevées, qui ont la possibilité de maîtriser le type de vibration que porte un nom. Et comme je dis souvent, lorsqu’on dit maladie à décomposer tout simplement cela veut dire « mal dit » et en ce sens vous dites quelque chose mal. C’est que vous l’avez pensé mal, c’est que vous l’avez déjà vécu émotionnellement de façon mal. Vous l’avez mis dans votre action de façon aussi mal. Pour cela, lorsque ces trois entités n’ont que les trois dimensions de la vie à savoir l’esprit, l’âme et le corps se mettent ensemble, il n’y a plus question que la chose ne naisse pas. Et l’initié sait jusqu’à où ça va venir, c’est-à-dire au niveau pensé, au niveau parole pour en parler forcément, au niveau émotion pour le sentiment, vos comportements, et l’influence du milieu de vie. Donc quel est le milieu de vie de ce nom ? D’où est ce que ce nom est venu? Le milieu vital aussi tient et ce sont les grands hommes qui ont une conscience élevée qui sont prêts à pouvoir véritablement donner le nom. Ils savent combien de fois ils ont mis l’énergie de façon cachée dans le fruit.

Est-ce que Covid-19 et Corona 2019 sont les mêmes choses ?

Numériquement, Coronavirus 2019 donne d’abord Corona. Nous avons C qui est égale à 3, o égale à 6, R égale 9, o égale encore à 6, puis n égale à 5, et a égale à 1. Donc nous avons 9 ajouté à 9 qui fait 1. 18 plus 6 ça fait 24. 24 ajouté à 5 donne 29. 29 plus 1 donne 30 et virus, nous avons 4 ajouté à 9 plus 3 plus 1 qui donne 26 qui est égale à 8. Donc si je mets d’abord Coronavirus, ça me donne 38 et 38 égale 11. Et 11 numériquement est égale à force. Ça veut dire que c’est quelque chose qui est fort. Si vous allez sur Google, et vous tapez tarologie alcane 11, vous verrez que c’est une femme qui est en train d’ouvrir la gueule d’un lion. Pour montrer que la chose est forte et mis à part ça, vous avez 11 qui s’écrit avec deux 1. Ce 1 qui veut dire chefferie. D’où le nom même Corona qui veut dire couronne or 1 égale chefferie intérieure. À l’intérieur de nous, il va imposer sa puissance en tant que virus à notre système défensif, c’est-à-dire les leucocytes et les phagocytes et à l’extérieur il est capable aussi de détruire un à l’intérieur et un à l’extérieur. 2019 pour dire tout simplement que c’est 2019 qui va commencer par faire de ravage et quand je fais 2019, ça me donne 12 or 12 égale à 3 ajouté à 11 ça fait 14 or 14 fait 5 tandis que 5 est égale à humanité, déplacement et voyage. C’est un virus qui va attaquer l’humanité par le voyage, par le développement. Donc il ne va pas rester sur place. Voilà ce que Coronavirus veut dire numériquement d’autres ont calculé et ont trouvé Covid-19. Mais Coronavirus est conforme à ce que je viens de dire 11 plus 3 donne 14 qui fait 5 or 5 égale à déplacement, voyage, déménagement. Donc c’est un virus qui va beaucoup voyager.

Est-ce une entité qu’on peut maîtriser ?

Covid-19 ne donne pas forcément la même chose, mais du point de vue essence, il y a beaucoup de ressemblance. Covid-19 donne la même chose en matière de virus. Covid donne 26 Coronavirus donne 26.Donc à ce niveau, il y a de ressemblance lorsqu’on dit 2019. Cette fois-ci, on dit 19 tout simplement . Donc il n’y a plus le 2, il n’y a que le 19. Si on avait dit Covid-2019, c’est encore la même chose : virus-2019 égale Covid-2019. Ça, il y a une ressemblance parfaite mais le Corona qui est rentré dedans. C’est ça qui fait la nuance ici et donc lorsqu’on a essayé de revoir en enlevant le 2 dedans, nous avons Covid-19 qui nous donne ici tous simplement 9 or 9 est sacrifice de tout ce qui est dimension dans notre vie. Allez voir le confinement, c’est un sacrifice. Allez voir des gens qui vont mourir, c’est un sacrifice. Allez voir tout ce qui sort dedans, c’est-à-dire que pour beaucoup de personnes, une partie sera sacrifiée pour le reste du monde. Une partie des vivants sera sacrifiée pour le reste. Donc Covid égale à 9 alors que 9 est une vie de sacrifice. Ceux qui ne sont pas appelés pour se sacrifier pour les autres sont appelés à se confiner et le confinement est aussi une forme de sacrifice. Voilà la ressemblance et la dissemblance.

Est-ce que cette entité a toujours existé avec nous ou bien c’est une entité venue d’ailleurs ?

Je dirai oui et non. Oui parce qu’il n’y a plus de nouveau sur cette terre. Ce sont les éléments, les entités existentielles qui ont été modifiés dans une transformation et maintenant elles ont fini par se matérialiser par rapport à la pensée qu’on leur a transmise, à la parole qu’on a transmise et à l’action qu’on veut d’elle. Donc elle existait en tant qu’énergie non agressive, mais l’homme par son pouvoir de créativité a pris cette énergie et la fait subir une transformation et c’est ce qui fait qu’aujourd’hui, l’existence de cette entité qui est sous forme d’énergie est jumelée en plusieurs énergies qui deviennent beaucoup plus fortes et beaucoup plus dévastatrices.

Si on peut maîtriser cette entité, est-ce à dire qu’il y a une solution spirituelle ou mystique ou traditionnelle pour la maîtriser ?

Il y a toute sorte de solution. Il y a solution spirituelle, solution mystique, et solution naturelle. Pour la solution spirituelle, l’univers va élever son taux vibratoire pour pouvoir s’imposer à cette entité qui est en train de faire ravage. Il y a la loi de l’auto destruction du mal. Le bien ne périt jamais mais le mal finit par tout détruire. Donc à partir de cette loi, l’univers va s’en charger. Voilà la première solution. La deuxième solution, l’homme qui comprend peut élever son taux vibratoire à partir de ce qu’il mange au quotidien, à partir de ce qu’il pense, à partir de ce qu’il dit tous les jours et à partir de ce qu’il fait, à partir de son amour pour protéger la nature. La nature n’aime pas détruire et donc si un homme arrive à aimer la nature à une dimension donnée, il s’élève à la dimension de la nature et son taux vibratoire s’impose à cette entité qui est capable de détruire les uns et qui ne peut pas le détruire parce qu’il n’est plus comme tout le monde. Il a atteint un niveau de protection naturelle donné. Le troisième niveau est à partir de certaines plantes qui peuvent rester ensemble et on peut même créer une autre entité de ces plantes là pour s’imposer et encore plus nos parents pouvaient carboniser des plantes à des individus pour toujours élever leur taux vibratoire afin que l’entité ne règne pas dans leur corps. L’homme qui a élevé son taux vibratoire, même si le virus est dans son corps, le virus qui devrait naturellement vivre dans son corps serait obligé d’être pacifique avec cet individu. Parce que lui il doit dicter sa loi à ce virus. Donc on a la possibilité de passer par n’importe quelle dimension. Il suffit juste de sonner les initiés qui peuvent le faire et ce n’est pas aussi difficile.

Est-ce alors une entité, qui est en définitif pour le bien de l’humanité ?

Je dirai oui, parce que nous sommes à une période où il revient forcément à l’univers d’élever son taux vibratoire parce que ceux qui ont prié par rapport à cette maladie, c’est ceux qui n’ont pas élevé leur niveau par rapport à ce taux vibratoire de la nature. Et donc, c’est très bien parce que notre conscience désormais doit s’élever. Car, tout cela est venu pour nous aider à élever notre taux vibratoire et commencer par voir autrement. Nous allons quitter l’étape du règne animal et rentrer dans l’humanité et c’est possédé tout ce qui existe, et s’imposer à toute chose même au microbe, au virus. C’est désormais réussir à s’imposer à toute chose, réussir son niveau conscience un peu plus élevé.

Votre dernier mot pour conclure l’entretien

En conclusion, je dirai qu’une manière de pouvoir commencer par profiter de toute vibration de la nature pour élever son taux vibratoire, c’est d’abord vivre dans l’alchimie de gestes barrières. Lorsqu’on dit il faut porter de casque, laver les mains, l’initié déjà ou l’homme sage peut déjà alchimiser cela, c’est-à-dire qu’à chaque fois que nous l’avons les mains, nous allons seulement dire en nous même lorsque je lave les mains, c’est pour nettoyer le Coronavirus de moi. C’est comme ça aussi je lave cette même entité de la vie. Donc c’est comme ça que je peux aider celui qui ne se lave pas en faisant le même geste. De la même manière que je lave le Coronavirus, c’est de cette même manière que je lave le grand cadre macrocosme de ma vie, je nettoie déjà le macrocosme. Et j’aide la nature à jouer le rôle afin que ceux qui ne pourraient pas réussir profitent de le faire sans toutefois se gêner.

Réalisation: Gérard AGOGNON