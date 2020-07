Baccalauréat session unique de Juillet 2020: Les conseils de la Ministre Eléonore Yayi Ladékan, aux candidats

La Ministre Eléonore Yayi Ladékan

Ce jour, lundi 20 juillet 2020 démarre sur toute l’étendue du territoire national, les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat, session unique de juillet 2020. Cette année, ils sont 95 404 candidats dont 35 049 filles et 60 335 garçons à plancher dans les 137 centres de composition retenus pour le compte de cet examen et ceci, en respect des mesures de distanciation sociale. Au regard de la pandémie du coronavirus qui a secoué l’année académique, la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, a rendu un vibrant hommage au Chef de l’Etat Patrice Talon pour son engagement à sauver l’année scolaire et aux enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques qui n’ont ménagé aucun effort pour achever convenablement les programmes de cours. Dans son message adressé aux candidats, la veille de cet examen, Eléonore Yayi Ladékan, a rassuré ces derniers des dispositions prises par le gouvernement pour éviter une propagation de la pandémie, dans les centres de composition. Il s’agit, entre autres, de la mise à disposition de flacons de gel hydro-alcooliques dans tous les centres de composition et autres matériels de protection contre cette pandémie. Elle a ensuite convié les candidats à se munir des pièces essentielles pouvant leur garantir l’accès aux centres de composition. « Il ne me reste qu’à vous inviter, chers candidates et candidats, à vous munir de vos convocations, vos cartes nationales d’identité en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de composition, à l’heure », a-t-elle rappelé aux candidats tout en exhortant les parents et autres acteurs impliqués dans l’organisation de cet examen, à continuer de maintenir l’observance stricte des mesures et gestes barrières afin de passer cette période d’examen dans la sérénité et la quiétude. Il faut noter que la correction des copies de l’examen du baccalauréat est prévue pour démarrer le 3 août 2020 suivie de la première délibération, le 12 août 2020. A ce niveau, le gouvernement lancera incessamment, la plateforme E-résultat. Il s’agit d’un espace numérique de gestion et de consultation des résultats de tous les examens nationaux qui permettra d’éviter les attroupements pendant la délibération et offrira la possibilité à chaque candidat, de connaitre son résultat, depuis sa position.

Message de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique madame Éléonore Yayi Ladékan, aux candidats à l’occasion du lancement du baccalauréat session de juillet 2020.

Chers (es) candidats (es),

Cette année scolaire a été particulièrement éprouvée du fait de l’apparition et de la propagation de la pandémie du CORONA VIRUS au Bénin. Cependant, grâce aux mesures hardies prises par le Gouvernement de son Excellence le Président Patrice TALON, nous avons pu assurer, avec succès, la continuité des activités pédagogiques dans les classes d’examen à tous les niveaux du système éducatif.

Je voudrais, à cette occasion solennelle, exprimer ma profonde reconnaissance au Chef de l’Etat, pour son engagement personnel et constant aux côtés de tous les acteurs du système éducatif. Mes remerciements vont également à l’endroit de tous les enseignants et apprenants qui, malgré les risques liés à cette affection, ont su braver avec prudence la peur pour relever le défi de la tenue effective des examens de fin d’année.

Cependant,

En dépit des mesures prises par le Gouvernement, ce virus continue malheureusement de sévir. Ceci appelle à la vigilance de tous les instants. C’est pour cette raison que je voudrais vous exhorter à continuer de maintenir l’observance stricte des mesures et gestes barrières afin qu’ensemble, nous puissions passer cette période d’examen dans la sérénité et la quiétude. A cet effet, le Gouvernement du Président Patrice TALON a mis à la disposition de tous les centres de composition un nombre suffisant de flacons de gel hydroalcoolique et autres matériels de protection contre cette pandémie. Conformément aux prescriptions du Gouvernement, les Superviseurs et Chefs centres sont instruits pour faire respecter dans les centres de composition des mesures d’hygiène.

Chers candidats et candidates,

Nous voici enfin à la veille de cet important diplôme qui vous ouvrira les portes des Universités et Centre Universitaire d’Enseignement Professionnel.

Demain, lundi 20 juillet 2020, débutent, sur l’ensemble du territoire national, les épreuves écrites du Baccalauréat session unique de juillet 2020. Pour cette année, vous êtes 35.049 filles et 60.335 garçons soit un effectif total de 95.404 candidats répartis dans 137 centres de composition ; et ceci en tenant compte des mesures de distanciation sociale. Au plan national, comparativement à l’année dernière, on observe une légère régression de 4,62% sur un effectif de 100.024 candidats.

En dépit des difficultés rencontrées au cours de cette année scolaire, les enseignants ont fait beaucoup d’efforts avec l’aide des inspecteurs et des conseillers pédagogiques pour achever convenablement les programmes de cours. Quant à la préparation de l’examen lui-même, le Directeur de l’Office du Baccalauréat m’a rassurée que les épreuves sont conçues pour que tous les candidats de niveau moyen puissent réussir. Ma dernière visite le vendredi 17 juillet 2020, à l’Office du Baccalauréat me permet de vous rassurer que tout est prêt pour un bon déroulement de l’examen.

Il ne me reste qu’à vous inviter chers candidats (es) à vous munir de vos convocations, de vos cartes nationales d’identité en cours de validité, de vos masques et de vous présenter à l’heure dans vos centres de composition. A vous parents et tuteurs de candidats, je vous exhorte à continuer de créer un environnement propice à une meilleure composition de nos apprenants. Les consignes sont données pour éviter des attroupements autour des centres de composition.

Quant aux superviseurs, chefs de centres, surveillants de salles et autres acteurs impliqués dans l’organisation de cet examen, je voudrais vous exhorter à accomplir votre travail de manière rigoureuse et professionnelle, la crédibilité du Baccalauréat béninois en dépend.

Je profite également de cette occasion pour remercier l’Etat-major des Forces Armées Béninoises pour avoir accompagné notre Ministère dans le transport et la sécurisation du matériel lourd et sensible. Cette collaboration montre une fois de plus, qu’en mutualisant nos moyens, nous sommes capables d’obtenir de meilleurs résultats.

Les épreuves écrites une fois terminées, la correction des copies démarrera le 03 août 2020 suivie de la première délibération le 12 août 2020. A ce niveau, le Gouvernement lancera incessamment la plateforme e-RESULTATS, un espace numérique de gestion et de consultation des résultats de tous les examens nationaux. Cet outil important vous permettra d’éviter des attroupements pendant la délibération et offrira la possibilité à chaque candidat de connaitre son résultat depuis sa position.

Chers candidats(es)

Le Baccalauréat, dois-je vous le rappeler, est le diplôme qui marque la conclusion réussie des études secondaires. Walt Disney disait, je cite : « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. » (fin de citation) et retenez que le succès est un parcours et non un hasard. Pour cela, je vous invite à donner le meilleur de vous et à rester concentrés sur l’essentiel.

À toutes et à tous bon courage et plein succès !, courage et plein succès

Rastel DAN