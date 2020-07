Renforcement de la sécurité intérieure: 1100 nouveaux emplois en vue au sein des Forces de défense et de sécurité

Fortunet Alain Nouatin, ministre délégué en charge de la défense nationale

A l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 15 Juillet 2020, il a été décidé du recrutement d’agents au profit des Forces Armées béninoises, de la Police républicaine ainsi que des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2020. Il s’agit de 500 soldats pour les Forces Armées béninoises, 500 agents au profit de la Police républicaine, et 100 Gardes forestiers au profit de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse. Ce recrutement qui est au titre de l’année 2020, vient compléter ceux décidés en 2019 et dont les lauréats sont déjà mis en formation. Cette opération témoigne l’ambition et l’engagement du gouvernement de renforcer les capacités opérationnelles de ces corps à travers le renforcement de leurs effectifs respectifs, et cette démarche est de nature à garantir davantage la sécurité intérieure. A travers cette décision, 1100 jeunes Béninois vont quitter bientôt le sous-emploi et dire adieu à la précarité. Par ailleurs, ce recrutement annoncé de 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse montre bien que ce secteur n’est pas le parent pauvre des forces paramilitaires et que le gouvernement tient aussi à la préservation des richesses de la faune et de la flore. Ainsi, lentement mais surement, le gouvernement s’emploie à combler le déficit en ressources humaines des forces de défense et de sécurité afin de les rapprocher des standards requis. Cela permettra de favoriser encore plus la libre circulation des personnes et des biens mais également la sérénité pour le développement des initiatives économiques. Ces nouveaux recrutements interviennent à la suite de réformes majeures et inédites dans le secteur et permettront de renforcer l’architecture de la sécurité intérieure qui se met en place depuis ces réformes courageuses opérées au sein des Forces de défense et de sécurité béninoise. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour l’acquisition de paquetage au profit des nouvelles recrues ainsi que pour leur formation professionnelle. Les Ministres de tutelle des corps concernés veilleront au bon déroulement des recrutements. Quant au Ministre de la Justice, il prendra les dispositions pour faire délivrer diligemment aux demandeurs, par les juridictions compétentes, les pièces administratives nécessaires à la composition des dossiers de candidatures. Il s’agit du casier judiciaire et du certificat de nationalité.

Laurent D. KOSSOUHO