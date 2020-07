Lutte contre le Coronavirus: Le Maire Angelo Ahouandjinou implique les garants de la tradition

Le Maire Ahouandjinou remettant un lot de masques à un dignitaire

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a regroupé le mardi dernier à la salle de conférence de la mairie, les dignitaires des cultes endogènes dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la pandémie du Coronavirus. L’objectif de cette rencontre est d’impliquer et d’associer ces dignitaires dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Pour ce faire, l’autorité communale a offert à une vingtaine de dignitaires des lots de masques de protection griffés à l’effigie de l’emblème de la mairie d’Abomey-Calavi ainsi que des flacons de gels hydro-alcooliques. Conscient qu’une mission est égale au moyen, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou leur a aussi remis une enveloppe financière pour les besoins de carburation pour effectuer les déplacements pour la distribution dans les neufs arrondissements que compte la commune. « Les ravages provoqués par la pandémie du Coronavirus nous interpelle tous. Etant les gardiens de la tradition et conscient que vous êtes des personnalités morales dont la voix est respectée, je vous remets ces cache-nez afin que vous les distribuer à nos populations pour qu’elles se protègent de cette maladie meurtrière », a-t-il déclaré, soulignant que nul ne sera de trop dans la riposte organisée par le Gouvernement en vue de contrer la propagation du Covid-19. Par ailleurs, il a sensibilisé et aguerri ces dignitaires de cultes endogènes sur les gestes barrières contre la pandémie. Très heureux qu’une autorité les sollicite pour une telle action, ces dignitaires ont réaffirmé leur engagement à s’investir dans cette lutte en distribuant partout dans leur localité les masques de protection et les gels hydro-alcooliques reçus.

Laurent D. KOSSOUHO