Bénin/Athlétisme: La fédération dote les Ligues des matériels aux normes internationales

Remise symbolique des matériels au président Vierin Degon (ici au milieu)

Les athlètes béninois disposent désormais de matériels d’entraînement de qualité. Ils pourront se préparer dans les normes. C’est ce qui ressort du geste fait par le bureau exécutif de la Fédération béninoise d’athlétisme à l’endroit de ses Ligues. En effet, la fédération a mis à la disposition desdites Ligues un lot de matériels qu’elle a acquis grâce au fonds remporté suite au classement des fédérations établi par le comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) comme prix de bonne gestion de ladite fédération. Classée 2e, derrière la fédération de handball, la fédération d’athlétisme en plus du trophée, a eu droit à une enveloppe financière de 4,5 millions de francs Cfa. Et c’est ledit montant qui a servi à acquérir des javelots (500g, 600g, 700g et 800g), des poids (3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7,260kg), des disques (1kg, 1,5kg, 2kg), des triples décamètres (30m) acier calibré, des demi-hectomètres (50m) acier calibré, des hectomètres (100m) acier calibré et des chronomètres à affichage digital de 100 temps en mémoire, qui constituent le lot de matériels distribués. Pour Vierin Degon, président de la fédération béninoise d’athlétisme, l’acquisition de ces matériels vient répondre à la doléance des Ligues. «La distinction reçue est la consécration des efforts fournis par tous les maillons de la chaine que constitue notre fédération. C’est pourquoi nous avons jugé utile d’acheter ces outils quand les Ligues nous ont exprimé le besoin», a informé le président Vierin Degon. Tout en félicitant la fédération et remerciant le comité olympique pour avoir distingué la fédération, Okry Nonvignon, directeur des sports et de la formation sportive (Dsfs) a émis le vœu qu’une formation suive cette dotation. «Les matériels oui. Mais il faut maintenant former les officiels qui se chargera de préparer les athlètes dans les ligues», a-t-il souligné.

Pour sa part, le président Cnos Ben, Julien Minavoa, a salué l’esprit managérial du comité exécutif de la Fédération béninoise d’athlétisme qui a bien fait d’utiliser les fonds gagnés pour se doter de cet important lot de matériels. «Vous nous avez surpris. Vous venez nous prouver une fois encore que vous méritez votre rang. Et nous vous invitons à faire plus. Car, c’est ce que nous visons à travers le gala des fédérations que nous avons initié», a déclaré le président du Cnos Ben avant de préciser que le comité qu’il préside fera tout pour relever le sport.

Anselme HOUENOUKPO