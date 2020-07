Décision ferme du président français Emmanuel Macron: Vers la restitution effective de 26 biens culturels au Bénin

Quelques pièces

Dans le cadre du projet de restitution de biens œuvres culturelles dont le Bénin s’est fait le pionnier, le Président français Emmanuel Macron a, à nouveau, annoncé que ce projet sera concrétisé. En effet, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi dernier au cours duquel le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et la Ministre de la Culture ont présenté un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, le Président Macron a informé que conformément à l’engagement qu’il a pris à Ouagadougou en 2017 pour la jeunesse, qu’elle ait la possibilité d’accéder à son patrimoine, à son histoire, en Afrique, il l’a encore confirmé en Conseil des ministres et la France va restituer des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Ce projet de loi autorise, dans la perspective, par une dérogation limitée au principe essentiel d’inaliénabilité applicable aux collections publiques françaises, la sortie des collections nationales pour transfert de propriété à la République du Bénin, des vingt-six œuvres du trésor royal d’Abomey, conservées par le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à la suite de leur don aux collections nationales par le Général Alfred Dodds (1842-1922), et à la République du Sénégal, d’un sabre, avec son fourreau, dit d’El Hadj Omar Tall, conservé par le Musée de l’Armée, à la suite de leur don à ce musée national par le Général Louis Archinard (1850-1932). Dans les deux cas, le projet de loi prévoit un délai maximal d’une année pour la remise, par les autorités françaises, de ces œuvres.

Laurent D. KOSSOUHO