Université d’Abomey-Calavi: Les chefs du département de sociologie anthropologie rencontrent le professeur Aguessy

Dr Azizou Chabi Imorou (à droite), chef du département de sociologie anthropologie et son adjoint Dr Patrick Hinnou (à gauche)

Le chef du département de sociologie anthropologie de l’Université d’Abomey calavi, Dr Azizou Chabi-Imorou et son adjoint, Dr Patrick Hinnou ont effectué dans la soirée du lundi 11 juillet 2020, une visite de courtoisie au professeur honoraire, le patriarche Honorat AGUESSY, en sa résidence, dans la ville de Ouidah pour s’enquérir des nouvelles de sa santé et se présenter à lui aux lendemains de leur installation à la tête du département. Sensible à cette visite qui fait suite à celle du recteur de l’Université d’Abomey-Calavi et du professeur Albert Tingbé Azalou, le professeur Honorat AGUESSY, fondateur du département de sociologie à l’Université d’Abomey calavi a salué le chef et son adjoint et leur a prodigués de sages conseils pour la réussite de leur mission de coordination des activités académiques.

Élu, et installé en juin 2020 dernier, à la tête du département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr Azizou Chabi Imorou et son adjoint, Dr Patrick Hinnou avaient inscrit au fronton de leur action, la concertation avec les acteurs du département y compris leurs ainés. A cet effet, ils avaient entrepris de prendre rendez-vous chez les anciens à commencer par le professeur Honorat AGUESSY lorsque la maladie a retardé la rencontre jusqu’à ce lundi 11 juillet 2020 où les chefs département de sociologie anthropologie ont eu l’occasion de présenter leurs civilités au patriarche Honorat AGUESSY. « Nous sommes venus vous souhaiter un prompt rétablissement et prier Dieu tout puissant de vous guider et vous accorder davantage d’énergie et une solide santé pour que la jeunesse continue de bénéficier de vos sages conseils et de votre riche expériences » , a dit le chef du département de sociologie anthropologie, Dr Azizou Chabi Imorou au professeur honoraire Aguessy avant de présenter l’équipe dont il assure la coordination. Heureux de savoir que les autorités de l’Université d’Abomey calavi lui accordent une attention jusqu’à venir à son chevet, le professeur Honorat AGUESSY a fortement salué la délégation de docteur Azizou Chabi Imorou et à travers elle l’ensemble du corps enseignant du département de sociologie anthropologie de l’Université d’Abomey calavi. Le fondateur du département de sociologie anthropologie a saisi l’occasion de cette rencontre pour présenter ses vives félicitations et son admiration à l’équipe de coordination du département de sociologie anthropologie pour l’exploit qu’elle à fait d’organiser les examens à l’Université et procéder à la délibération en un temps record, en débit des circonstances et de l’effectif pléthorique des étudiants. Estimant que l’équipe de coordination du département de sociologie anthropologie à posé un excellent acte qui mérite d’être fortement saluer et surtout d’être implémenter pour que l’excellence soit partout dans le circuit de l’organisation des examens et concours, le professeur Honorat AGUESSY a aussi prodigué de sages conseils à la délégation du département de sociologie anthropologie. Avant de laisser ses hôtes reprendre le chemin du retour, le professeur Honorat AGUESSY a aussi remercié l’équipe du département qui a fait l’honneur aux anciens du département de sociologie anthropologie en organisant en avril 2019 à leur intention un colloque en signe d’hommage à eux. Le professeur AGUESSY a prodigués de sages conseils au chef DS-A Azizou Chabi Imorou et son adjoint Patrick Hinnou et les a exhorté à poursuivre dans l’excellence pour redorer le blason de la sociologie anthropologie afin que la communauté, y compris les gouvernants accordent aux sociologues la place qui est la leur.

Edwige TOTIN