Riposte contre le Coronavirus à Abomey-Calavi: La DAM sauve les couches démunies de la pandémie

Le président du Fan Club DSC de Togbin, Jonas Akpo, recevant les matériels des mains de la DAM, Sènamy Christelle Dan

Résolument engagée dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, la Deuxième Adjointe au Maire d’Abomey-Calavi, Sènamy Christelle Dan, a fait un don de 1 000 masques de protection réutilisables et 500 flacons de savon liquide aux présidents de son Fan Club, chargés d’assurer une répartition équitable des matériels aux couches les plus démunies de Godomey. C’était à l’occasion d’une cérémonie tenue le samedi 11 juillet dernier.

La propagation du Covid-19 est bien inquiétante au regard de la recrudescence des cas confirmés à la pandémie. Une réalité qui intrigue la Deuxième Adjointe au Maire d’Abomey-Calavi, Sènamy Christelle Dan. A l’occasion de cette rencontre avec les présidents du Fan Club DSC de Godomey notamment des cellules de Gbodjè, Ningbodo, Dèkoungbé, Sodo, Togbin, Fignonhou, Sèdomè, Tankpè, Cocotomey, Maria Gléta, Yénawa, Gbègnigan, Yénandjro, Togoudo et autres, la DAM a fustigé la banalisation de l’existence de la pandémie par les populations de la commune. Ceci, au regard du non respect des mesures de prévention notamment le port de masque de protection, le lavage des mains à l’eau et au savon et la distanciation sécuritaire de 1 mètre. « Les populations de la commune ne respectent pas les mesures de prévention et surtout, le port de masque. Nous devons respecter et faire respecter les mesures barrières contre le Coronavirus », a-t-elle dit. A cet effet, elle a sensibilisé une nouvelle fois les responsables de son Fan Club sur l’observance desdites mesures tout en les exhortant à aider les couches les plus déshéritées à se prévenir de la pandémie. « Je veux que ces masques et ces flacons de savon liquide soient offerts aux couches défavorables et aux plus démunies afin qu’elles ne soient pas exposées à la pandémie », a-t-elle recommandé. Outre, cette mesure et toujours dans le but de faire baisser le taux de propagation du Coronavirus à Abomey-Calavi, la DAM a instruit les responsables à la création d’équipes de lutte contre la pandémie dans tous les quartiers de Godomey et de la commune, afin de corser la sensibilisation et d’emmener les récidivistes à prendre conscience de l’existence de la pandémie et à observer les gestes barrières. Une mission que les présidents et autres représentants du Fan Club DSC présents à cette cérémonie se sont engagés à accomplir avec dextérité, pour le bonheur des populations. Rappelons que cette rencontre a été l’occasion pour les présidents du Fan Club DSC de Godomey de se prononcer sur l’après communales du 17 mai dernier ainsi que les attentes des sympathisants du Fan Club. Sur ce dernier point, la DAM, Sènamy Christelle Dan, a promis faire diligence pour répondre auxdites attentes notamment, procéder à la reprise de l’opération « Gaz pour tous les foyers » qui a connu un succès retentissant.

Laurent D. KOSSOUHO