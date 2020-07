Coronavirus: Les bénéficiaires des mesures sociales expriment leur reconnaissance à Talon

Un couturier-styliste très reconnaissant de la mesure du Gouvernement

C’est la grande joie dans le rang des bénéficiaires des mesures prises par le Gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, depuis le mercredi 11 juillet 2020, jour de la reception de leurs allocations financières via transferts monétaires. Ces derniers ont fait savoir à la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Méwanou, leur reconnaissance au Président Patrice Talon, pour sa bonne foi qui, à travers ce geste ultime, a soulagé leurs peines. C’était à l’occasion d’une visite inopinée sur leurs lieux de travail, le samedi 11 juillet 2020. Selon un couturier-styliste visité à Akpakpa par la Ministre, « le Président Patrice Talon est un Homme de parole. Il nous a surpris agréablement, nous les artisans. J’ai reçu de l’argent frais du Gouvernement. Cet acte qu’il a posé nous a convaincus définitivement de ce qu’il est l’Homme qu’il faut pour ce pays ». Cette satisfaction est également partagée par un conducteur de taxi-bus, rencontré à Arconville, commune d’Abomey-Calavi, par la Ministre. « Patrice Talon a notre feu vert. Il vient de nous confirmer qu’il est un homme proche de son peuple. Depuis 20 ans que je conduis taxi, je n’ai jamais reçu gratuitement de l’argent d’un Gouvernement. C’est la première fois et je le remercie beaucoup », a-t-il indiqué. Que ce soit à Akpakpa, Dantokpa ou à Abomey Calavi, la Ministre Véronique Tognifodé Méwanou a promis rendre compte fidèlement de leurs messages de reconnaissance au Chef de l’Etat Patrice Talon. Il faut rappeler que dans une déclaration en prélude à cette sortie, la Ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé Méwanou, a exprimé son satisfécit et reconnu le mérite de tous les acteurs ayant contribué à la réussite des différentes phases ayant conduit à l’envoi des allocations aux bénéficiaires. « Il faut que la population fasse confiance au Gouvernement du pays. Le Gouvernement est là pour protéger la population et trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de vie et encore plus de tous ceux qui sont vulnérables », a-t-elle indiqué dans son message avant d’exhorter tous les heureux bénéficiaires à une utilisation rationnelle et efficiente des fonds perçus, au strict respect des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus à savoir : le port permanent de masque de protection, le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon, la distanciation sociale, l’éviction des grands regroupements, pour rester en bonne santé afin de bénéficier vraiment de ces subventions et faire fructifier l’économie.

Rastel DAN