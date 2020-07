Après les inondations dans certains quartiers de Calavi et Godomey: Le maire Angelo Ahouandjinou confond ses détracteurs et fait don de vivre aux sinistrés

Le maire Angelo Ahouandjinou remettant de façon symbolique au chef quartier de Womey Yénadjro, un carton d’huile

Victimes des inondations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune d’Abomey Calavi, les populations sinistrées des quartiers de Zogbadjè, Womey Yénandjro, Allégléta, N’vènoumédé dans les arrondissements de Calavi et Godomey vont souffler un ouf de soulagement. Elles ont reçu ce vendredi 10 juillet 2020 la visite du maire Angelo Evariste Ahouandjinou qui est allé avec des vivres, témoigner la solidarité de la commune à ses populations.

Le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a démontré une fois de plus son pragmatisme à travers sa sortie vendredi dernier dans les quartiers de Zogbadjè, Womey Yénandjro, Allégléta, N’vènoumédé à Godomey. Les bras chargés, il a apporté le soutien de l’administration communale qu’il dirige aux populations victimes des inondations dans la commune. A travers cette sortie, il contredit ses détracteurs qui avaient qualifié ses sorties de constats après les pluies, de promenade dans les eaux sans aucune solution. Car en termes de solution, il en a, à court, moyen et à long terme pour endiguer définitivement les inondations dans les quartiers envahis par les eaux des dernières pluies. « Nous étions passés vous voir dans les eaux et nous étions consternés. Nous avons fait un repli tactique pour réfléchir et vous apporter des solutions durables », dira le maire Angelo Ahouandjinou face aux populations sinistrées en poursuivant : « je suis venu alors ce matin vous dire ma compassion et celle du conseil communal d’Abomey Calavi. Nous avons entrepris plusieurs démarches pour vous soulager et faire en sorte que les eaux ne reviennent plus. Des solutions à court à moyen et à long termes sont envisagées », a-t-il rassuré avant de présenter aux populations ses présents. « Nous avons des sacs de riz, des cartons d’huile, des cartons de savon palmida, des moustiquaires, une enveloppe financière et également des caches nez pour vous soutenir et aussi vous sensibiliser d’avantage contre la pandémie du Coronavirus », a précisé le maire Angelo Ahouandjinou.

Dans son discours au niveau des différents quartiers sillonnés, il a exposé aux populations les causes des inondations et des solutions envisagées de commun accord avec les techniciens. « Le premier constat est que la population est mal installée, les lotissements n’ont pas été très bien faits et des maisons sont construites sur des exutoires d’eau par endroit » a-t-il évoqué avant d’aborder les solutions. « En attendant, il faut évacuer l’eau. Ensuite, nous avons décidé de soutenir et d’accompagner la population qui est en détresse. L’autre action qui va suivre, c’est de travailler de concert avec les techniciens pour que les exutoires d’eau soient dégagés, les maisons construites sur les exutoires d’eau soient dégagées et que des canalisations soient faites pour conduire l’eau vers les lagunes pour le bonheur des populations », a-t-il envisagé. Les chefs des quatre quartiers ont, à chaque étape saluée l’acte posé par le maire et son conseil communal. Ils ont rappelé que jamais un tel acte de solidarité n’a été posé à l’endroit des populations dans la commune après des inondations et ont exprimé leur joie et leur satisfaction. « Ce que vous faites nous crédibilise auprès de nos populations et fait de vous une administration responsable, déterminée à travailler pour le mieux-être des populations », ont-il précisé.

Il est important de préciser que près de 2000 sans-abris ont été dénombrés dans les quatre quartiers qui ont reçu le soutien de la mairie. Un soutien qui est le signe de ce que l’administration communale est de cœur avec ses populations et travaille à trouver des solutions durables à leurs problèmes.

Yannick SOMALON