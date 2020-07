Lancement des travaux de reprofilage des routes à Abomey-Calavi: Le maire Angelo Ahouandjinou passe à l’action et confirme son pragmatisme

Le Maire Ahouandjinou et le CA de Godomey

Les populations des arrondissements de Godomey, Calavi et Akasato vont bientôt pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou a procédé ce mercredi 8 juillet 2020 à Womey, au lancement des travaux de reprofilage des voies dans ces arrondissements. L’objectif de ces travaux est de soulager les peines des populations qui vivent le calvaire après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur les villes du Bénin.

Tout est parti de la visite fait par le Maire Angelo Ahouandjinou il y a quelques jours aux populations de Godomey qui vivent le martyr en ces périodes de pluie avec les inondations et la dégradation des voies d’accès. Le mercredi dernier, l’édile de la ville d’Abomey-Calavi est descendu à nouveau sur le terrain pour lancer les travaux de reprofilage. « Comme vous devez le constater, nous commençons par le développement de la route et en tant que chef d’arrondissement de Godomey, je pus vous assurer que c’est une joie immense qui m’anime », a souligné Léon Christian Kpobli, Chef de l’arrondissement de Godomey, ajoutant que toutes les rues sont dégradées suite aux pluies diluviennes qui ont cours les semaines écoulées. Ce qui a amené l’autorité communale à décider de soulager les peines des populations, s’est-il réjouit exprimant toute sa reconnaissance et celle des populations à l’autorité communal. « Vous devez constater que je suis avec la deuxième adjointe au maire pour monter que notre bureau, c’est le terrain, nous connaissons les réalités de nos populations et nous sommes là pour soulager un temps soi peu leurs peines », a rappelé le maire Angelo Ahouandjinou à sa prise de parole. « Il y a une semaine nous étions sur le terrain pour faire les constats de ce que nos populations sont sous l’eau. Certains ont pensé que c’était un ‘’one man show’’ du fait que c’est ce qui a souvent été fait. Mais, cette fois-ci, telle n’est pas le cas. Nous avons constaté la souffrance des populations. Nous nous sommes retirés et nous avons réfléchi pour trouver les solutions adéquates qu’il faut », a expliqué le Maire qui reste très engagé après les constats. « Le premier constat est que certaines populations ont construit sur des exutoires d’eaux, ce qui a empêché la libre circulation des eaux de ruissellement et c’est ça qui a conduit en grande partie l’inondation que nous avons constatée », a-t-il déploré avant de préciser : « Nous avons choisi pour l’instant trois arrondissements à savoir cette de Godomey, Abomey-Calavi centre et Akassato. Nous aurons 152KM de voies à reprofiler et nous procédons en ce moment au lancement en commençant par Godomey et précisément à Womey Sodo Yénawa où le constat est amer ». Le maire a par ailleurs invité la population au calme et à la patience et de continuer à croire en leur autorité communal. A noter que l’autorité communale avec sa délégation ont sillonné les rues dégradées de Womey Sodo à Yanawa. Les populations ont accueilli la délégation avec de fortes ovations et ont salué la promptitude du maire face à leur souffrance. Le maire pour immortaliser l’acte a procédé lui-même aux premiers coups de pelles du caterpillar affrété à cet effet.

Le Maire en visite au petit musée de la récade

Au cours de son périple, le Maire Angelo Ahouandjinou s’est rendu au petit musée de la récade pour féliciter le promoteur de ce centre pour ses gros efforts, mais aussi encourager les acteurs et le personnel pour offrir au public, de quoi retourner sur les traces de leurs origines. A travers cet acte, le Maire compte témoigner tout son attachement à la culture et à la promotion culturelle, volet essentiel de développement sur lequel il veut mettre l’accent pendant son mandat à la tête de la commune. « C’est un riche patrimoine, conçu pour édifier, éduquer, orienter, ressourcer et revitaliser les âmes de ceux qui y viennent et qui se retrouvent à travers l’histoire dont ces objets sont porteurs », a-t-il déclaré. Cette visite constitue les prémices d’une option de vision pour une collaboration qui valorise le volet culturel dans la commune.

Laurent D. KOSSOUHO