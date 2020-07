Examens de fin d’année au Département de Sociologie-anthropologie à l’Uac: Les résultats des étudiants disponibles une semaine après l’évaluation

Le chef du département de sociologie anthropologie, Dr Azizou Chabi- Imorou et son adjoint Dr Patrick Hinnou, le duo auteur de l’exploit académique à l’Uac

Le Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi a fait une exceptionnelle expérience cette année dans l’organisation des examens, à travers une forme de leur organisation. En effet, à peine les compositions sont-elles terminées à la fin du moins de juin que les résultats sont déjà sortis. Une prouesse qui fait de ce département dirigé par Dr Azizou Chabi Imorou, une référence en matière d’organisation des examens à l’Université d’Abomey-Calavi. Dans la journée du mercredi 8 juillet dernier, l’équipe du Chef département Azizou Chabi Imorou et son adjoint Dr Patrick Hinnou a réuni l’ensemble des professeurs dudit département pour leur faire un compte rendu intégral avant de délibérer dans la journée. Ainsi, depuis le 8 juillet dernier, l’équipe de coordination du département de sociologie anthropologie a affiché les résultats des examens des semestres pairs à la grande satisfaction des étudiants qui connaissent désormais leurs résultats ainsi que les matières qu’ils ont à reprendre à l’occasion des examens de rattrapage des semestres pairs et impairs réunis qui seront programmés pour la deuxième quinzaine du mois de Juillet 2020, soit à parti du 20 du mois. Ainsi, il est aisé de constater qu’en moins d’une semaine après la composition des étudiants, le département de sociologie anthropologie a bouclé la correction, le secrétariat et la délibération des examens, se positionnant ainsi en tête de peloton des départements à vite situer les étudiants sur leurs résultats après l’évaluation. Selon des sources concordantes, pour parvenir à la célérité qui défie toutes les pratiques anciennes, les responsables de ce département ont eu recours à une stratégie dont le chef du département a le secret. En effet, pour relever ce défi, l’équipe du Chef département Azizou Chabi Imorou a dû lancer les travaux de correction des copies au fur et à mesure que les examens se déroulent, réussissant à boucler très tôt la correction des copies en un temps record avant d’engager les autres opérations de secrétariat et de délibération. Cette nouvelle forme d’organisation fait écho auprès du conseil des professeurs qui a félicité l’équipe du Chef département Azizou Chabi Imorou en lui recommandant de maintenir cette tendance qui met plus de transparence et de crédibilité dans les opérations sensibles d’organisation des évaluations académiques. Cette approche nouvelle qui fait déjà échos, pourrait s’étendre aux autres acteurs de l’éduction et à l’ensemble des autres départements de l‘Université à la satisfaction des étudiants.

Laurent KOSSOUHO