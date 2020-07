Examen de fin d’année: 149 398 candidats attendus au Bepc lundi prochain

Le Ministre Mahougnon KAKPO à propos de l’organisation du BEPC 2018 Au nom du gouvernement, je remercie les enseignants pour les sacrifices consentis

Après l’examen du Cep, c’est celui du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) session de juillet 2020 qui démarre le lundi 13 juillet prochain, sur toute l’étendue du territoire national. Le lancement officiel de cet examen se fera cette année au Collège d’enseignement général 1 (Ceg 1) de Pobè dans le département du Plateau par le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Pr Mahougnon Kakpo. Cette année, ils sont au total 149 398 candidats inscrits pour le compte de cet examen, répartis dans 233 centres de composition contre 205 737 inscrits l’an dernier. Cet examen se tient dans un contexte assez particulier lié à la pandémie du Coronavirus. A cet effet, toutes les dispositions sont prises par la Direction des examens et concours (Dec) du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, pour faire respecter les mesures barrières contre le Covid-19 au cours de l’examen. Il s‘agit notamment du port obligatoire de masques par tous les candidats, du lavage des mains à l’eau et au savon ou à l’aide du gel hydroalcoolique avant l’installation des candidats dans les salles de composition, et de la distanciation sociale.

Rastel DAN