Concours format libre: L’Union européenne prime les deux lauréats

Les deux lauréats tenant leurs récompenses

Ulrich Houndji et Boladji Parfait Koukoui sont les deux lauréats du concours format libre organisé par la Délégation de l’Union européenne au Bénin dans le cadre de la célébration de la Semaine de l’Europe. Leurs noms ont été dévoilés hier jeudi 9 juillet à l’occasion de la cérémonie de remise de prix qui s’est tenue à la Résidence de l’Union européenne (UE). Dans son mot de bienvenue à l’assistance, le Chargé d’affaires de la Délégation de l’Union européenne au Bénin, Ruben Alba Aguilera a souligné qu’à travers ce concours qui est à sa 3è édition, l’Union européenne a voulu laisser s’exprimer les jeunes béninois sur ce que leur inspire l’Europe. « Ils ont brillamment montré à travers des vidéos, des affiches et des sculptures », a-t-il indiqué, avant d’adresser ses vives félicitations à tous les participants à ce concours. Par ailleurs, Ruben Alba Aguilera a fait savoir que l’Europe et l’Afrique partagent des intérêts et des valeurs communes et la promotion de la culture constitue un aspect important de ces relations. Abordant les œuvres soumises dans le cadre de ce concours, il a expliqué qu’elles ont reflété la bonne compréhension que les jeunes béninois ont de l’Europe. Ulrich Kénèth Enagnon Houndji a été primé pour sa vidéo intitulée ‘’L’Europe, l’Université des langues’’. Quant à Boladji Parfait Koukoui, il a été sélectionné pour sa sculpture masque dénommée ‘’Le monde et l’Union européenne pour le pari’’. Dans leur prise de parole, les deux lauréats ont exprimé leur profonde gratitude à la Délégation de l’Union européenne pour leur avoir permis de révéler leurs talents à travers ce concours. Les deux œuvres ainsi sélectionnées seront publiées sur le site internet de la Délégation de l’UE au Bénin et sur ses réseaux sociaux. Pour finir, le Chargé d’affaires a.i de la Délégation de l’Union européenne au Bénin, Ruben Alba Aguilera a félicité tous les autres participants qui n’ont pas démérité parce qu’ils ont réalisé aussi de belles œuvres. Ceux-ci ont eu droit à des cadeaux souvenir de la Délégation de l’Union européenne. A noter que cette troisième édition dudit concours a eu pour thème : « Que m’inspire l’Europe ? »

Laurent D. KOSSOUHO