Médiateur de la République: Joseph Gnonlonfoun tient bientôt un séminaire au profit de la presse

Joseph Gnonlonfoun, Médiateur de la République

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de travail annuel (PTA) du Médiateur de la République, il sera organisé les jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2020, à l’intention des journalistes, un séminaire d’information et d’échanges sur la loi instituant le Médiateur de la République et le mode des recours. Par ce rendez-vous, le médiateur visela mise en place d’un cadre cohérent de partage d’informations et d’échanges. Il s’agira désormais pour le Médiateur de la République, de renouer et surtout, de renforcer son partenariat avec la presse toute entière et solliciter le concours des journalistes à construire une visibilité vertueuse, plus nourrie et renforcée de l’institution. Dans un second temps, la tenue de ce séminaire à l’intention des journalistes vient du fait qu’il est souvent reproché au Médiateur de la République, une absence criarde de visibilité et de présence dans l’opinion.«Nombreuses sont les personnes qui ne cessent de formuler des critiques et récriminations contre l’institution, la taxant d’institution budgétivore, de servir à rien parce qu’elle n’est pas perçue sur le terrain par les populations. Il était donc opportun de prendre conscience de cet état de chose et envisager des solutions idoines pour corriger le tir. Le présent séminaire plante donc très bien le décor d’un nouveau départ, un départ pour l’information vraie et juste…», a affirmé le chef de la cellule de communication, Godfroy Aurel Missahogbé. Rappelons que le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante instituée dans notre pays pour jouer le rôle d’intercesseur gracieux entre l’administration publique et les administrés.

Anselme HOUENOUKPO