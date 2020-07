Réformes du secteur du sport au Bénin: Homeky rend officiel le comité chargé d’actualiser la politique des sports au Bénin

Le ministre des Sports, Oswald Homeky

Le Bénin disposera dans les mois à venir de nouvelles politiques nationales des sports, de nouvelles chartes nationales des sports et des loisirs sans oublier d’une loi sur le financement des sports. C’est la mission assignée au comité technique que le ministre des sports, Oswald Homeky, a mis en place et dont l’installation officielle a eu lieu, le mardi 7 juillet 2020, au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Ce comité technique de suivi de l’élaboration et de l’actualisation des politiques nationales des sports, de la jeunesse, des Loisirs, des chartes nationales des sports et des loisirs et du projet de Loi sur le financement des sports est présidé par Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben). Lors de la cérémonie d’installation le ministre a félicité les membres pour la confiance qui a été faite à eux pour conduire la supervision des travaux pour l’élaboration et l’actualisation des différents documents indiqués. «le gouvernement du Bénin place une totale confiance en chacun de vous individuellement et en ce comité de façon collective pour faire en sorte que, le Bénin puisse être doté des différents documents de politique dans les secteurs des sports, jeunesse et loisirs puis des chartes dans le domaine des sports et des loisirs ainsi que d’une loi qui organise le financement du sports en République du Bénin», a déclaré le ministre dont l’ambition est de voir le secteur du sport au Bénin connaitre un essor digne ; ceci à travers les nombreuses réformes qu’il a engagés au nom du gouvernement du président Patrice Talon. Il n’a manqué de promettre la mise en place des conditions pouvant faciliter le bon déroulement des travaux de ce comité technique. «Notre espoir est que dans un délai de 90 jours, nous puissions nous revoir pour faire le point et qu’en fin, pour le dernier trimestre de l’années 2020, (mois de novembre 2020), nous puissions disposer de chacun de ces documents», a informé le ministre avant de rappeler l’importance de cette mission aux membres du comité technique. «Il s’agit de doter notre pays de documents qui, soit existaient mais se sont révélés caduques, ou soit, n’existaient pas et se sont révélés impératifs dans un environnement où, le sport, les loisirs et la jeunesse sont en pleine mutation», a-t-il ajouté avant de préciser que le programme d’actions du gouvernement a entrepris un certain nombre de projets phares, prioritaires, dont la mise en œuvre a démontré la nécessité de réformes majeures pour consolider définitivement ce qui doit l’être afin que, d’un, régime à l’autre, d’un gouvernement à l’autre, nous puissions nous assurer que désormais, les bases du développement de notre sport soient définitivement éclairées.

Voici les membres du comité technique

Président : Julien Minavoa (président du Cnosb)

Vice-président : Bellarminus Kakpovi (Sg / Ms)

Rapporteur : Victor Lawin, Directeur de la programmation et de la perspective du Msp)

Membres :

Jean-Marie Falola, le Directeur de l’Institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et du sport (Injeps) ;

Edmond Dossa, membre de l’Unité présidentielle du suivi ;

Jean-Marc Adjovi-Boco, Conseiller technique du Ministre des sports ;

Okry Nonvignon, Directeur du Sport et de la Formation sportive ;

Sosthène Seflimi, Journaliste-Communicateur-Entrepreneur sportif;

Sabin Loumèdjinon, journaliste sportif,

Gaétan Talon, ancien sportif Julien Aplogan, avocat