Rappel de troupe après la victoire de l’UP à Abomey-Calavi: La vision du maire Ahouandjinou pour ses 100 prochains jours

Le maire Angelo Ahouandjinou s’adressant à ses paires conseillers élus et candidats de l’UP

Face aux 49 candidats de la liste Union Progressiste et leurs suppléants à la dernière élection communale et municipale dans la commune d’Abomey Calavi, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a décliné les grands axes autours desquels il pense peser sa gestion durant les 100 premiers jours à la tête de la municipalité. C’était ce dimanche 05 Juillet 2020 à la résidence du maire d’Abomey Calavi lors d’une séance de rappel de troupe des têtes de pont pour le combat de l’Union Progressiste pour la municipalité de la commune d’Abomey Calavi.

L’objectif de cette rencontre est non seulement de féliciter chacun des candidats pour le sacrifice consenti qui a donné la majorité au géant baobab mais surtout de décliner sa vision pour la commune durant les 100 premiers jours de sa gestion. On retient essentiellement que le maire Angelo Evariste Ahouandjinou compte travailler à assister et à sortir les populations des affres des inondations. A ce niveau il a notifié qu’un plan est en cours d’élaboration . Il fera le reprofilage de certaines voies secondaires et autres pénétrantes pour faciliter les déplacements par ces temps de pluies aux populations, remettre en état de fonctionnement, l’éclairage public qui fait gravement défaut dans la commune, surtout sur les grands axes, et portant atteinte à l’image de toute la commune. Il compte également réparer et remettre en état de service, les feux tricolores qui n’existent quasiment plus sur nos axes routiers. Et pour y arriver l’autorité communale compte sur le soutien de toute la population car nul ne sera de trop dans cette mission noble, a-t-il rappelé. Pour lui, il n’est pas question d’abandonner ses paires avec qui il a fait le combat mais plutôt faire le chemin avec eux afin que la victoire du parti Union Progressiste qui l’a porté à la tête de la commune dortoir, reste authentique et digne. Il est important de marquer à cette rencontre, la présence de l’honorable Epiphane Honfo qui est revenu longuement sur la vision du parti Union Progressiste. Une vision qui est de mettre l’économie locale au service de la gouvernance locale pour le bonheur des populations. Ainsi, avec le maire Angelo Ahouandjinou, les candidats de l’Union Progressiste figure de pont au sein de la population d’Abomey Calavi entament une nouvelle aventure pour la cité dortoir pour les six prochaines années.

Yannick SOMALON