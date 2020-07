Préservation de l’environnement et lutte contre la déforestation: A la découverte du charbon écologique ECO-SIKA

Titulaire d’une licence en comptabilité et gestion, Roland Adjovi est un amoureux de la verdure et nourrit de grandes ambitions pour la préservation de l’environnement à travers la lutte contre la déforestation et la désertification. Après plusieurs expériences dans des entreprises publiques comme privées, l’homme a décidé de se mettre à son propre compte en créant quelque chose qui sort de l’ordinaire mais qui profite à toute la population sans impact sur l’environnement. C’est le départ d’une nouvelle aventure qui donnera naissance au charbon écologique ECO-SIKA. Un charbon fabriqué a base des résidus agricoles et sans impact sur l’environnement.

L’Evénement Précis : D’où vous est venue l’idée de créer le charbon écologique ?

Roland Adjovi : Après mon cursus universitaire à l’issue duquel la problématique de l’emploi s’imposait à nous comme à tous les jeunes béninois aujourd’hui, je me suis engagé à entreprendre. Entreprendre quelque chose de peu ordinaire. Je voudrais d’abord rappeler qu’étant étudiant et bien après, j’ai eu la chance d’être dans plusieurs clubs environnementaux où on nous a inculqué les avantages de la préservation de la nature. Donc mon amour pour la protection de l’environnement m’a amené à réfléchir et à me demander ce que je peux apporter de bien à cet environnement qui va de destruction en destruction, car des millions d’hectares de forêts sont détruites chaque année pour la production du charbon de bois ou des bois de chauffe. Cet état de chose m’a poussé à trouver une solution plus simple à ce phénomène : c’est le charbon écologique ECO-SIKA. Nous avons pensé à créer ce charbon pour lutter contre la déforestation, la désertification et les changements climatiques car nous voulons que cessent les agressions sur nos forêts.

Qu’elle est sa particularité ?

Le charbon écologique ECO-SIKA est un charbon qui ne fume pas. Dans le monde plus de 1,5 million de femmes meurent du fait des fumées de cuisine. Beaucoup ne le savent pas, alors notre charbon écologique ECO-SIKA vient apporter la solution. Il ne noircit pas aussi le dessous des marmites et maintient l’ustensile à son état neuf. Il a également un pouvoir calorifique très élevé. Le charbon écologique ECO-SIKA cuit vite les aliments. Il est enfin économique, parce qu’il ne finit pas vite.

Vous parlez de lutte contre la désertification mais avec quoi vous fabriquez le charbon écologique ?

Evidement préserver la nature en fabricant un charbon qui ne vient pas du bois des forêts n’est pas chose facile et cela ne l’a pas été. Je me suis dit que beaucoup de résidus agricoles sont jetés à la poubelle chaque jour. Parfois, on les incendies et ça ne nous profite en rien. Alors, j’ai commencé par faire des expériences avec des feuilles légères comme les pailles, les coques de riz, les coques d’arachide, les coques de noix de coco, les feuilles de maïs, les épluchures de manioc etc… Des analyses ont été faites et ces analyses ont été concluantes et cela a donné naissance au charbon écologique ECO-SIKA qui ne fume pas, ne noircir pas, économique et très pratique avec un pouvoir calorifique très élevé. C’est pour vous dire que le charbon écologique ECO-SIKA est un charbon fabriqué a base des résidus agricoles tels: les feuilles de pailles, des feuilles de maïs, les coques de riz, les coques de noix de coco, les épluchures de manioc, les coques d’arachide, toutes feuilles légères. Vous auriez constaté que parmi les matières citées il n’y a la présence d’aucun bois, c’est rien que des feuilles légères.

En cette saison de pluie où les ménages les plus pauvres se donnent plus à l’utilisation du charbon de bois, quelle alternative avez-vous pour faire la promotion du charbon écologique ?

Nous avons entrepris des démarches de promotion et de commercialisation auprès de la population et il est à préciser que nous leur montrons comment utiliser le charbon écologique ECO-SIKA. La population est entrain de comprendre et d’adopter ce charbon. Notre mode de commercialisation pour le moment est la commercialisation du charbon écologique ECO-SIKA en ligne. Notre marché d’écoulement est pour le moment réduit à quelques zones de Cotonou, Porto Novo, CALAVI. Nous prévoyons étendre nos lignes sur les autres villes du Bénin parce que la demande est d’autant plus forte que dans les villes ci-dessus citées. Il est vrai que nous avons les moyens limités pour une communication offensive mais avec le temps nous y parviendrons, car nous sommes persuadés que le béninois lambda dès qu’il sera en possession du charbon écologique ECO-SIKA ne voudra plus utiliser le charbon conventionnel.

Comment ce produit a-t-il été accueilli par la population en général ?

Il faut l’avouer qu’au début, la population est restée septique parce que n’ayant jamais vu le produit ni jamais l’avoir utilisé. Mais à force de les sensibiliser et surtout leur montrer l’importance de préserver notre environnement, nos forêts ils ont compris que le seul moyen de lutte est l’utilisation du charbon écologique ECO-SIKA.

Au niveau de l’Etat central, quels ont été les apports dont vous avez bénéficié ?

Bientôt 3ans dans la production du charbon écologique ECO-SIKA, nous n’avons jusqu’à ce moment reçu aucun moyen de l’état central mais nous gardons la foi qu’un jour nous serons identifié et primé pour notre lutte.

Quelles sont les perspectives pour le jeune entrepreneur que vous êtes ?

Les perspectives sont grandes car jusqu’à ce jour nous sommes à une seule unité de production et nous envisageons être beaucoup plus proche de nos consommateurs même celui qui est jusqu’à Tanguieta dois avoir le produit plus près de lui et à moindre coût. Donc nous allons par la grâce du Seigneur d’ici 2021 commencé par installé des usines de production dans tous les 12 départements du Bénin et pourquoi pas dans toutes les communes.

Un appel aux populations en guise de conclusion ?

Lorsque nous allons continuer à utiliser le charbon de bois ou le bois de chauffe, c’est que nous cautionnons la coupure des arbres et par ricochet, la déforestation et la désertification. Ce qui a de graves incidences sur l’écosystème, sur la couche d’ozone, sur l’environnement et même notre cadre de vie. Alors, il est plus qu’urgent et impératif aujourd’hui de changer de comportement pour préserver notre environnement, les forêts et lutter efficacement contre les changements climatiques. Cela passe par l’utilisation et l’adoption du charbon écologique ECO-SIKA qui ne fume pas, ne noircir pas, économique et très pratique avec un pouvoir calorifique très élevé. Je voudrais préciser que depuis bientôt 3ans, nous sommes seul dans ce parcours, sans soutien et sans financement. C’est alors le lieu pour nous de demander à toutes les personnes de bonne volonté de nous accompagner d’investir dans le charbon écologique ECO-SIKA pour la protection de l’environnement et surtout la sauvegarde de nos forêts. Nous restons disponibles et ouvert à tous partenariats.

Propos recueillis par Yannick SOMALON