Lutte contre Covid-19: Le Japon dote le Bénin d’équipements médicaux d’un coût de 1, 5 milliard

Echange de notes entre l’Ambassadeur Kiyofumi Konishi et le Ministre Aurelien Agbénonci

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbénonci et l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Kionishi ont procédé le mardi 7 juillet 2020, à la signature de l’échange de Notes relative au don d’équipements médicaux. Cette cérémonie s’est tenue en presence du Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin. D’un montant global de 1,5 milliard de francs CFA, cet appui d’urgence est composé d’un système de radiographie, des moniteurs de chevet, des moniteurs centraux, des électrocardiogrammes, des ambulances. Dans son intervention, l’Ambassadeur du Japon près le Bénin a mis l’accent sur la synergie d’actions afin de lutter contre la pandémie du coronavirus, présente dans plusieurs pays du monde. « La situation actuelle de la pandémie de Covid-19 pose un défi historique à la communauté internationale et nous avons besoin d’une coopération et d’une solidarité fortes pour lutter contre cet ennemi invisible. C’est dans ce cadre que le Japon a décidé en urgence d’appuyer le gouvernement du Bénin à travers ce projet de fourniture d’équipements médicaux », a indiqué l’Ambassadeur Kiyofumi Konishi, avant de reconnaitre et féliciter le Chef de l’Etat, Patrice Talon, et son gouvernement pour les efforts consentis au profit du développement du Bénin. Après avoir salué la volonté du Japon à accompagner le Bénin dans sa stratégie de riposte contre la pandémie de Covid-19, le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a exprimé sa gratitude au gouvernement japonais d’avoir permis au Bénin d’avoir la latitude de disposer de matériels médicaux de son choix selon l’urgence. Au nom du Président Talon, le chef de la diplomatie béninoise a remercié très sincèrement les autorités japonaises pour cet important appui aux formations sanitaires identifiées dans le cadre du renforcement de leurs capacités techniques pour lutter contre les maladies infectieuses notamment la Covid-19, qui continue d’être un défi sanitaire majeur pour le monde entier. « L’acte de ce jour marque une nouvelle page qui vient compléter de nombreuses déjà écrites de façon fructueuse entre le Bénin et le Japon », a-t-il souligné, tout en annonçant un plan de riposte du gouvernement Talon, estimé à 74 milliards FCFA pour atténuer les effets sociaux liés à la Covid-19. Pour finir, le chef de la diplomatie béninoise a salué les mérites de l’Ambassadeur du Japon Kiyofumi Konishi, en fin de mission au Bénin.

Rastel DAN