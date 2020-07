Classement du Bénin parmi les pays à revenu intermédiaire: Paulin Akponna salue une prouesse historique et félicite le président Talon

Maître Kingnidé Paulin Akponnan, Expert-comptable

La Banque mondiale a annoncé, le mercredi 1er juillet 2020, le classement du Bénin dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Ainsi, le Bénin quitte pour la première fois de son histoire la tranche des pays à revenu faible pour rejoindre la liste restreinte des pays africains à revenu intermédiaire comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Maroc. Cette performance inédite du Bénin est due à l’augmentation de son revenu par habitant qui est passé de 870 dollars en 2016 à 1250 dollars en 2019. Selon le Ministre de l’économie et des finances du Bénin Romuald Wadagni, cette appréciation « est portée par l’ensemble des réformes entreprises depuis 2016 avec pour conséquence une accélération continue du rythme de création de la richesse nationale. Le passage du Bénin dans la catégorie supérieure traduit aussi le repassage des comptes nationaux finalisés en juin 2019 qui a permis d’affiner l’estimation de la richesse nationale ». Réagissant à cette nouvelle performance de l’économie béninoise, Maître Kingnidé Paulin Akponnan, Expert-comptable et acteur politique a exprimé ses vifs remerciements au Chef de l’Etat Patrice Talon et à l’ensemble de son Gouvernement pour ces prouesses inédites qui font passer chaque jour le Bénin de l’ombre à la lumière pour le révéler au monde. En saluant l’entrée enfin du Bénin sur la scène économique sous régionale, africaine et internationale grâce à la qualité de la gouvernance depuis l’avènement au pouvoir du régime de la rupture, l’Expert-comptable qui ne cache pas sa fierté de soutenir le Président de la République et son action gouvernementale, invite le Gouvernement à maintenir le cap sous le leadership du Chef de l’Etat, Patrice Talon qui, à le croire, est un homme de vision pour les victoires les plus grandes.

Edwige TOTIN