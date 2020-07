Sortie de mouvement politique: Les « Bataillons de Patrice Talon » naissent pour susciter sa candidature et sa réélection en 2021

Des responsables du mouvement créé samedi dernier, au présidium lors du lancement

« Nous sommes tous témoins depuis le 06 avril 2016. Notre pays a pris un nouvel envol. Des réformes structurantes, des réalisations infrastructurelles, des performances économiques avec des annotations par des organismes internationaux, des mesures de rationalisation des ressources de l’Etat, la dématérialisation de l’administration publique, la bonne gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et des innovations majeures dans plusieurs domaines, sont devenues la norme au Bénin. ». C’est fort de tout ceci, que plusieurs jeunes venus d’horizons divers ont créé ce samedi dans les locaux du Centre d’information juridique de la Cour d’appel de Cotonou, un mouvement dénommé «Les Bataillons de Patrice Talon ». Ils ont à l’occasion fait une déclaration dans laquelle, ils estiment que la nouvelle dynamique instaurée ne saurait brutalement prendre fin d’ici 10 mois, où s’achève le premier mandat du chef de l’Etat. « Le principal inspirateur a été la possibilité et la force nécessaire pour achever ses œuvres au cours du second mandat » ont-ils indiqué dans leur déclaration. Ils se disent s’être donnés comme objectif de susciter un grand mouvement populaire en vue d’obtenir du Président Patrice Talon, son « oui » pour sa participation aux élections présidentielles de 2021. « Nous sommes bien conscients et avons été témoins de sa volonté unilatérale de faire un seul mandat et ceci dans un contexte bien précis. Mais nous, peuple, exigeons du Président Patrice Talon sa candidature aux élections présidentielles de 2021 et lui promettons de le soutenir afin qu’il soit réélu au premier tour chaos » ont-ils rassuré aussi.

Pour réaliser ses objectifs, le mouvement « Les Bataillons de Patrice Talon » entend se mobiliser en vue d’une large vulgarisation du Programme d’actions du gouvernement (Pag) à travers les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation. Ils annoncent installer bientôt aussi des cellules de base dans toutes les contrées du Bénin. « La mission, vous la connaissez, vous l’avez assimilée. C’est maintenant l’heure de nous mettre résolument à la tâche. Je voudrais vous convier au courage et à la détermination afin que nous fassions triompher nos idéaux et obtenir du Président Patrice Talon, qu’il soit candidat aux élections présidentielles de 2021 à travers ce mouvement de soutien populaire. Fouillons, creusons, bêchons, ne laissons nulle place où le doute passe et repasse. Un trésor est caché dedans. La promesse d’un avenir radieux pour le Bénin. Allons vers les monts et vallées. Restons fermes dans nos convictions et nous triompherons. Le rouleau compresseur que constituent les Bataillons de Patrice Talon est désormais en ordre de bataille » a lancé comme message, à la fin de la cérémonie, Roberto Ewassadja, l’un des membres du comité d’organisation aux côtés de ses autres collègues dont Olivier Agonglo, Bienvenu Lassehin et Armand Sounton.

Christian TCHANOU