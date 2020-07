Organisation du Cep 2020 par la municipalité de Cotonou: Le maire Luc Atrokpo rassure parents et apprenants

Le maire de Cotonou Luc Atrokpo

En prélude au démarrage des épreuves écrites et orales de l’examen du Certificat d’Etude Primaire (Cep), session unique de juillet 2020 qui démarrent ce jour lundi 06 Juillet 2020, le maire de la ville de Cotonou a tenue à s’adresser à tous les acteurs du système éducatif. A travers une déclaration faite à la presse, ce samedi 04 juillet, le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou Romain R. Ahouandjinou, représentant le Maire Luc Sètondji Atrokpo empêché a félicité le gouvernement, en particulier son chef le président Patrice Talon pour les efforts fournis en vue de conduire l’année scolaire 2019-2020 à son terme, en dépit de la pandémie de Covid-19. Il est également revenu sur les dispositions pratiques prises par la Municipalité de Cotonou pour assurer un bon déroulement de l’examen aux enfants, candidats au Cep. Au nombre de ces dispositions, il a cité l’assèchement et le pompage des eaux dans les centres inondés sans oublier la réfection des toitures de certains centres en état de délabrement. Aussi, a-t-il énuméré les mesures prises par la Municipalité en vue du respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Pour finir, le message du maire a convié tous les candidats au calme, à la sérénité et à la concentration devant toutes les épreuves.

MESSAGE DU MAIRE DE LA VILLE DE COTONOU A L’ENDROIT DES CANDIDATS A L’EXAMEN DU C.E.P (Lu par le Premier Adjoint au Maire)

Cotonoises, Cotonois,

Mesdames et Messieurs les acteurs du système éducatif,

Chers parents d’élèves, Précieux enfants, Candidats au CEP,

Au nom du Maire de la commune de Cotonou, l’honneur m’échoit de m’adresser à vous en cette veille du démarrage officiel des épreuves écrites et orales du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), édition 2020.

A cet effet, je voudrais vous réitérer le soutien et l’engagement de la Municipalité de Cotonou pour une bonne organisation de cet examen.

Chers enfants, Candidats au CEP,

Cette année, l’examen se déroule dans un contexte de crise due non seulement à l’inondation mais aussi et surtout à la pandémie de Coronavirus. En effet, Cotonou étant une ville située dans le Golfe de Guinée, elle n’échappe pas au problème d’inondation cyclique. Face à cette situation, la Municipalité de Cotonou a pris des dispositions en vue d’assurer l’accès facile des centres d’examen à nos candidats. Il s’agit de:

– l’assèchement de tous les centres d’examen inondables et inondés ;

– le pompage des eaux stagnantes des centres d’examen inondés ;

– la réfection des toitures endommagées de certaines salles de classe.

Au total, ces travaux ont été effectués dans vingt-huit (28) centres d’examen de Cotonou.

S’agissant de la pandémie de Coronavirus, la Ville a pris des dispositions pratiques pour le respect des mesures barrières et des prescriptions des autorités sanitaires. Il s’agit de :

– la mise à disposition de mille (1.000) tables-bancs dans les centres d’examen, afin de faire respecter la distance de 1 mètre entre candidats;

– le déploiement de dispositifs de lavage des mains dans tous les centres d’examens;

– la dotation en gels et solutions hydro alcooliques de toutes les salles de composition dans tous les centres d’examen pendant toute la durée de la composition.

Je voudrais réaffirmer notre soutien aux enseignants qui, malgré la situation actuelle de la pandémie de Coronavirus ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour la formation de nos enfants.

Quant à vous parents d’élèves, j’exprime ma gratitude pour tous les sacrifices consentis pour que les enfants soient aptes à cet examen.

A vous, chers enfants candidats à l’examen, je vous exhorte au calme et la concentration durant toutes les compositions. Soyez sereins et donnez le meilleur de vous-même.

Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le Gouvernement et en particulier son Chef, le Président Patrice TALON pour les nombreux efforts consentis qui ont permis de sauver l’année scolaire et académique 2019-2020 malgré la pandémie du COVID-19.

Vive le pragmatisme dans l’action !

Vive l’excellence au service du peuple !

Vive Cotonou, je vous remercie.

Le premier adjoint au Maire de la ville de Cotonou

Romain R. Ahouandjinou

Laurent D. KOSSOUHO