Examen de fin d’année: 206.313 candidats à l’assaut du Cep dès ce jour

Le Ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou

L’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) session de juillet 2020 qui ouvre le bal des examens scolaires de l’année académique 2019-2020 démarre ce jour, lundi 6 juillet 2020. Au total, 206.313 candidats dont 98.614 filles répartis dans 746 centres disséminés sur toute l’étendue du territoire national, sont appelés à subir les épreuves écrites, orales et sportives pour cette session de juillet 2020. Il sera officiellement lancé par le Ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, à l’EPP Agoua à Bantè, dans les Collines. En prélude à cette grande évaluation des connaissances pour l’acquisition du premier diplôme d’étude, le Ministre Salimane Karimou, dans un message adressé aux candidats le samedi 4 juillet 2020, a rappelé aux candidats ainsi qu’aux acteurs impliqués dans le déroulement de cet examen, que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour assurer leur protection face au coronavirus et garantir le bon déroulement du Cep 2020. Et pour éviter les pertes de temps, Salimane Karimou a informé de la mise à la disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains en lieu et place de l’eau et du savon. « Il ne vous reste qu’à respecter les règles de la distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité » a-t-il poursuivi. Enfin, le Ministre Salimane Karimou a exhorté les candidats à la sérénité et convié les parents à jouer leur partition en ce temps de covid-19. Rappelons que pour le compte du Cep 2020 qui pend fin le 8 juillet prochain, les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 77 soit 18 aveugles, 06 candidats à infirmité motrice d’origine cérébrale et 52 sourds muets.

Des dispositions pratiques pour une protection sanitaire des candidats

Pour le déroulement du Cep session de juillet 2020, sans risque de contamination des élèves et enseignants au Covid-19, le Ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou a rappelé les mesures strictes à observer par les chefs centres et les surveillants de salles, à travers une note de service. A cet effet, il est mentionné que les surveillants de salle passent le gel dans les mains de chaque candidat soit à l’entrée de la salle, soit après l’installation des candidats dans la salle quand les conditions ne sont pas favorables pour une application du gel à l’entrée. Le gel doit être appliqué à chaque entrée des candidats dans les salles. Il y a également le port obligatoire de masque de protection. A ce niveau, les candidats, les surveillants de salle et tous les autres acteurs (superviseurs, agents de santé, forces de l’ordre, vendeuses de mets, etc.) sont astreints au port de masque pendant tout le déroulement de l’examen. La disposition spatiale indiquée par la Direction des Examens et Concours à travers la note de service n°0039/Dec/Memp/Dc/Sgm/Ste/S du 19 mai 2020 doit être observée dans toutes les salles pour garantir la distance sociale d’un mètre au moins entre les candidats et le respect du livret de bord des chefs centre. Le respect rigoureux des instructions contenues dans le livret de bord du chef centre, notamment l’adéquation épreuve et horaire pour ne pas faire passer des épreuves à une heure qui ne convient pas. Par ailleurs, les chefs centres sont tenus de veiller au respect des autres mesures prescrites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le pays. Il faut noter que les directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire (Ddemp), les Chefs de région pédagogique (Crp), les Conseillers pédagogiques de Zone (Cp) et les superviseurs désignés ont également été instruits pour assurer l’observance rigoureuse des présentes directives.

Rastel DAN