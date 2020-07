Classement de la Banque Mondiale/Exploit historique : Le Bénin devient un pays à revenu intermédiaire

Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances

Selon un communiqué du ministère de l’économie et des finances en date du 3 juillet 2020, le Bénin est monté au rang des pays à revenu intermédiaire. En effet, comme chaque année, la Banque Mondiale a procédé, le 1er juillet 2020, à l’actualisation de sa classification des différents pays par groupe de revenus. Il s’agit d’une classification qui permet de regrouper les pays du monde en quatre catégories : les pays à faible revenu, les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et les pays à revenu élevé. Le Bénin quitte ainsi pour la toute première fois de son histoire, la catégorie des pays à faible revenu et rejoint le groupe de pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, ou encore le Maroc. Le Bénin fait donc partie du groupe très restreint des dix pays du monde ayant bénéficié cette année d’une amélioration de leur classification par la Banque Mondiale. D’après ledit communiqué, ce résultat élogieux fait suite à une augmentation de son revenu national brut par habitant qui est passé de 870 $US à la dernière mise à jour à 1250 $US. Il est porté par l’ensemble des réformes mises en œuvre par le gouvernement depuis 2016, avec pour conséquence, une accélération continue du rythme de création de la richesse nationale. Il est également soutenu par les améliorations du système de comptabilité nationale, notamment le rebasage des comptes nationaux finalisé en 2019, qui permet d’affiner l’estimation de la richesse nationale. La présente classification est basée sur le calcul du revenu national brut de chaque pays pour l’année précédente. Elle tient compte des caractéristiques économiques comme le taux de croissance économique comme le taux d’inflation, le taux de chance et le taux de croissance démographique. Cette décision confirme les perspectives positives et la solidité des fondamentaux économiques du pays. Au-delà de l’image du pays qui s’en trouve nettement améliorée au plan international, cette classification renforce la crédibilité du Bénin et rehausse sa capacité à attirer les investissements nécessaires à l’amélioration des conditions de vie de sa population.

Laurent D. KOSSOUHO